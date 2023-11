OD Andalousie : Antoine avait très hâte de retrouver son restaurant

Lorsque nous étions en Andalousie, nous avons eu la chance de discuter avec Antoine et Alexandra qui étaient, à ce moment, les plus récents éliminés de l'aventure OD.

On le sait, la carrière de restaurateur en est une assez prenante. Antoine, propriétaire d'un restaurant à Montréal, comptait les jours (17 et demi quand nous lui avons parlé) avant de retrouver son précieux snack-bar.

« Hier, j'ai eu un petit "délirium" », nous disait-il, fébrile. « Je pensais à mon resto, à mes frères qui s'en occupent pendant que je suis absent... J'ai eu un moment d'anxiété. J'espère que tout se passe bien. J'ai pris un crayon et j'ai noté toutes les choses que je veux vérifier en arrivant. J'ai vraiment hâte de revoir mon équipe. »

Il ajoute : « C'était un gros stress pour moi au début. J'ai essayé de tout mettre en place pour essayer que ce soit le plus stable possible pendant mon absence. Une chance, septembre-octobre-novembre, ce sont des mois qui sont un peu moins gros que juin-juillet-août disons. J'ai confiance en mes frères et mon équipe qui est solide. »

Rappelons que les candidats ne peuvent pas communiquer avec leurs proches avant leur retour au Québec. Quand ils sont éliminés de l'aventure, ils passent trois semaines dans la maison des exclus, avant de reprendre l'avion pour Montréal.

« J'ai eu zéro contact depuis le 17 août », indique Antoine. « Je m'en ronge les ongles, j'ai hâte d'arriver. »

