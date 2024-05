Nour Belkhiria s'adresse aux téléspectateurs après la fin brutale d'Indéfendable

Quelques jours après la finale de saison brutale d'Indéfendable, la comédienne Nour Belkhiria, qui prêtait ses traits au personnage d'Inès Saïd, s'adresse aux téléspectateurs sur ses réseaux sociaux.

On se souviendra que sa protagoniste a perdu la vie au terme d'un épisode carabiné. C'était le choix de la comédienne de quitter la série, comme nous l'expliquait ici l'autrice Izabel Chevrier.

Évidemment, l'artiste se montre franchement reconnaissante pour tout l'amour que le public lui a porté pendant deux saisons.

Elle écrit : « Je repoussais le moment de vous écrire ces mots. Je redoutais le fait qu’on se dise au revoir, le fait que ça ne devienne trop concret.

Je vous lis toutes et tous avec tellement de joie et de reconnaissance. J’aimerais tellement m’asseoir avec chacun/chacune, vous expliquer le pourquoi du comment, mais on passerait à côté du plus important. J’ai surtout envie de vous exprimer ma gratitude en ce moment.

Merci pour les sourires, les « Inès! » quand on se croise. Voir le bonheur sur vos visages, c’est ça qui me rendait le plus fière.

Merci pour les débats passionnés. Mes parents (infiltrés des groupes secrets) lisaient et m’envoyaient tout! « Nounou t’as lu ce qu’ils ont mis sur le groupe? ». Merci de les avoir fait vibrer avec vous.

Merci pour votre appui constant, qui a été ma motivation pendant les nombreux moments de doute.

Merci d’avoir aimé Inès autant que je l’ai aimée. »

Du même fait, elle a une pensée pour le coauteur de la série, Richard Dubé, décédé subitement il y a quelques mois : « Richard, je ne peux qu’avoir une pensée pour toi en ce moment. Merci pour Inès. Merci d’avoir été cette présence salutaire pour tous sur le plateau. Je me sens privilégiée d’avoir eu la chance de te côtoyer. Merci de m’avoir inspiré, et de continuer à le faire. »

Enfin, elle conclut sa missive ainsi : « À vous cher public, merci pour votre amour, pour ces deux dernières années. Merci d’avoir changé ma vie. Je vous aime. À très vite.

P.S.: J’auditionnais pour Indéfendable le 22/11/ 2021. Le 22/11/2023, on tournait la scène de l’explosion. Inès entrait dans ma vie et la quittait à la même date. Ce qui est fou, c’est que je suis née un 22 novembre. Ça devait être écrit dans les étoiles tout ça. »

Nous tenons à remercier Nour pour ces deux années de divertissement formidable. D'ailleurs, nous n'aurons pas à attendre longtemps avant de la retrouver, puisqu'on sait qu'elle s'ajoute à la deuxième saison de cette série.

Par ailleurs, sachez qu'un nouveau stagiaire ou une nouvelle stagiaire intégrera l'équipe du Cabinet Lapointe-MacDonald l'automne prochain. Le producteur de la série, Charles Lafortune, nous donnait un indice à ce sujet ici.