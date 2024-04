L'autrice d'Indéfendable a considéré abandonner la série

En janvier dernier, la famille d'Indéfendable perdait l'un des siens, le coauteur Richard Dubé, un éminent criminaliste. Ce faisant, l'autrice de la quotidienne, Izabel Chevrier, perdait subitement son amoureux et son partenaire de travail, un choc immense pour elle. Celle-ci a ensuite dû prendre du temps pour se remettre, puis considérer son futur avec Indéfendable. Pouvait-elle se remettre à l'écriture?

Nous avons eu l'occasion d'avoir une discussion sensible à ce sujet avec Izabel Chevrier, qui nous explique son cheminement.

« J'ai pris un arrêt de travail de cinq semaines, il fallait que je me remette de cet immense choc », nous explique-t-elle d'abord. « Je n'en suis pas encore 100 % remise. Un deuil comme ça, quand tu perds ton amoureux, ton complice, ton meilleur ami, ton partenaire, Richard et moi on était ensemble 7 jours sur 7, ç'a été tout un choc, parce que ç'a été soudain. »

Elle poursuit : « Après cinq semaines, j'avais un choix. Sois je poursuivais ou je cédais ma chaise. Parce qu'il fallait commencer à écrire. Richard et moi on avait déjà commencé la troisième année. Si je poursuivais, il me fallait un nouvel acolyte, parce que c'est de la coécriture. J'avais besoin de trouver un criminaliste qui allait m'accompagner. »

C'est alors qu'est survenu le changement qui allait permettre à Izabel Chevrier de continuer son mandat d'autrice.

« J'ai eu une chance incroyable. L'associé de Richard, Me Francis Leborgne, un ami et un collègue depuis plus de 40 ans, a accepté de reprendre le flambeau, de porter la trame juridique et de travailler avec moi. »

Elle replonge dans ses souvenirs : « Au départ, le choc était tellement intense, que je n'ai pas du tout pensé à la suite des choses, je n'étais pas capable. C'est une heure à la fois. Donc, quand ç'a fait un mois que Richard nous avait quittés, j'ai commencé à réfléchir. Est-ce que je poursuivais ou je quittais? Alors, si j'avais choisi de quitter, il fallait que je le dise rapidement, parce qu'il fallait trouver de nouveaux coauteurs pour prendre la relève. Donc, il fallait que je décide si j'étais capable de poursuivre, si j'avais envie de poursuivre. Et puis, la décision de poursuivre s'est amenée tout naturellement. D'abord, mon amoureux n'aurait pas voulu que j'arrête... Puis, ensuite, ma plus grande motivation était de continuer à porter ce projet-là pour nous deux. On devait le poursuivre, je poursuis. Ce qui m'a beaucoup apaisée, c'est que Francis accepte de travailler à mes côtés. »

L'équipe d'Indéfendable a aussi contribué au retour de l'autrice : « Au-delà de le faire pour moi, de le faire pour mon amoureux, je voulais le faire aussi pour toute l'équipe. Tu sais, j'adore les comédiens avec qui on travaille, j'adore notre équipe de production, tous nos coauteurs, les comédiens, tous les techniciens, les réalisateurs. J'aime beaucoup Québecor contenu, notre partenaire. Charles Lafortune, Nicola Merola, ils ont tellement été incroyables dans cette épreuve-là, que je vis encore au quotidien. Je n'ai jamais senti aucune pression, ni de la part de Québecor, ni de la part de Pixcom. Aucune pression. Pour eux, l'important, c'était que je prenne soin de moi, que je me préserve. Ils m'ont entourée d'amour et de bienveillance, toute l'équipe, tout le monde. »

Izabel Chevrier nous expliquait ici comment elle a vécu la diffusion de la finale explosive de la deuxième saison et la déferlante de commentaires qui a suivi.

Comme l'écriture de la troisième saison a repris, l'autrice nous explique son état d'âme dans ce contexte complexe : « Est-ce que ça m'aide à faire mon deuil? Je pense qu'un deuil comme ça, ça ne finit jamais. Mais ça m'accompagne dans l'écriture. Est-ce que ça m'apaise? Je ne peux pas le dire. Au début, c'était très difficile pour moi d'écrire, parce que tout ce que j'écrivais me rappelait son départ. Disons que ça ne me changeait pas les idées, mais aujourd'hui ça m'accompagne et je le sens très près de moi. Il fait partie de mon univers, donc il y a quelque chose de beau là-dedans aussi. »

Je suis vraiment remplie de gratitude, car j'ai la chance de pouvoir poursuivre notre oeuvre. J'ai la chance d'être entourée d'humains extraordinaires.

Nous réitérons bien sûr nos plus sincères condoléances à Izabel et toute l'équipe d'Indéfendable. Nous remercions l'autrice pour cet entretien à coeur ouvert.

