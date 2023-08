Normand Brathwaite confirme une rumeur à propos de son salaire à l'époque de ses « belles années à la radio »

Normand Brathwaite a récemment retrouvé son micro à CKOI.

Chaque lundi, il visitera la gang de Debout les comiques en tant que collaborateur.

Sa première chronique n'est certainement pas passé inaperçue. Tous les détails ici.

Nous lui avons d'ailleurs parlé cette semaine de ce retour en ondes attendu. Voici ce qu'il nous a révélé.

Vendredi, lors de son passage à Sucré Salé, Mélanie Maynard et son complice/stagiaire Luka Lemay ont soumis Normand Brathwaite à un questionnaire rappelant ses interventions en tant que « Monsieur X », où il dévoilait des potins sur les personnalités québécoises. Seulement cette fois, il était à l'origine des rumeurs proposées par le duo.

Ceci l'a amené à confirmer une information qui circulait concernant sa rémunération à l'époque de « ses belles années à la radio » : il était payé 1 $ pour chaque auditeur.

« Mettons, on était à 33 000 auditeurs quand j'ai signé et ils m'ont dit : chaque auditeur de plus que tu vas aller chercher, on va te donner une piasse pour. »

Il ajoute : « Après ça, ils sont venus me voir et ils m'ont dit : "tsé l'affaire qu'on a dit... on peut laisser faire ça..." Mais, ma gérante a dit : "on l'a écrit". »

Il n'a pas révélé le nombre exacte d'auditeurs qu'il a convertis, mais comme dit l'animatrice de Sucré salé, c'était « beaucoup » de monde.

Lors de cette même entrevue, Normand Brathwaite a eu des mots tendres pour son ex-complice de Belle et Bum, Mélissa Lavergne. « Moi, je ne suis pas son meilleur ami parce qu'elle est trop jeune et elle a beaucoup d'amis, mais moi, c'est ma meilleure amie. »

Rappelons que Normand Brathwaite sera de retour à la barre de Belle et Bum dès le 9 septembre avec trois nouvelles collaboratrices : Marie-Josée Gauvin, Fabiola Aladin et Lunou Zucchini, qu'il appellera, disait-il à Mélanie Maynard, « Gabrielle Concombre » parce qu'il n'arrivera pas à prononcer son nom.