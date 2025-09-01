Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Nathalie Simard fête un jalon important de sa carrière en ce 1er septembre

« [...] une magie qui ne s’est jamais éteinte. »

Image de l'article Nathalie Simard fête un jalon important de sa carrière en ce 1er septembre
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

En ce 1er septembre 2025, la chanteuse Nathalie Simard fête les 40 ans du Village de Nathalie, une émission pour enfants qui a été présentée pendant trois saisons à TVA.

« 🎉 Le Village de Nathalie a 40 ans! 🎉

Le 1ᵉʳ septembre 1985, un univers magique naissait à la télé… et 40 ans plus tard, il continue d’illuminer vos cœurs comme le mien. 💖

Merci à mon ami Jacques Michel et Ève Déziel, les créateurs de ce monde enchanté, aux personnages devenus mythiques: Mlle Bric-à-Brac, Monsieur Arrêt-Stop, Professeur Cric-Crac-Pot, Caboche, Gros-Bon-Sens, Beding-Bedang, Rouge à Lèvres et à vous, mes chers amis, qui avez fait vivre le Village bien au-delà de l’écran.

Trois saisons, plus de 100 chansons, 3 albums, des spectacles partout au Québec, 1 million de lettres… et une magie qui ne s’est jamais éteinte.

Le Village n’a jamais cessé de battre… Il sommeille en nous, prêt à renaître. Et tant que nous garderons notre cœur d’enfant, la magie ne mourra jamais.

Avec tout mon amour,

Nathalie »

Beaucoup d'enfants ont été bercés par les mélodies de Nathalie et de ses amis Beding-Bedang, Caboche, Rouge-à-Lèvres, le professeur Cric-Crac-Pot, Mlle Bric-à-Brac et M. Arrêt-Stop.

Merci à Nathalie Simard d'avoir enjolivé notre enfance et celles de beaucoup de millénariaux avec sa joie de vivre contagieuse.

Rappelez-vous des images de cette émission culte ci-dessous.

Rappelons que la chanteuse travaille actuellement sur un nouveau projet pour la télé. Tous les détails ici.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18