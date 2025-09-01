Nathalie Simard fête un jalon important de sa carrière en ce 1er septembre

En ce 1er septembre 2025, la chanteuse Nathalie Simard fête les 40 ans du Village de Nathalie, une émission pour enfants qui a été présentée pendant trois saisons à TVA.

« 🎉 Le Village de Nathalie a 40 ans! 🎉

Le 1ᵉʳ septembre 1985, un univers magique naissait à la télé… et 40 ans plus tard, il continue d’illuminer vos cœurs comme le mien. 💖

Merci à mon ami Jacques Michel et Ève Déziel, les créateurs de ce monde enchanté, aux personnages devenus mythiques: Mlle Bric-à-Brac, Monsieur Arrêt-Stop, Professeur Cric-Crac-Pot, Caboche, Gros-Bon-Sens, Beding-Bedang, Rouge à Lèvres et à vous, mes chers amis, qui avez fait vivre le Village bien au-delà de l’écran.

Trois saisons, plus de 100 chansons, 3 albums, des spectacles partout au Québec, 1 million de lettres… et une magie qui ne s’est jamais éteinte.

Le Village n’a jamais cessé de battre… Il sommeille en nous, prêt à renaître. Et tant que nous garderons notre cœur d’enfant, la magie ne mourra jamais.

Avec tout mon amour,

Nathalie »

Beaucoup d'enfants ont été bercés par les mélodies de Nathalie et de ses amis Beding-Bedang, Caboche, Rouge-à-Lèvres, le professeur Cric-Crac-Pot, Mlle Bric-à-Brac et M. Arrêt-Stop.

Merci à Nathalie Simard d'avoir enjolivé notre enfance et celles de beaucoup de millénariaux avec sa joie de vivre contagieuse.

Rappelez-vous des images de cette émission culte ci-dessous.

