Le village de Nathalie

Nathalie habite un village où règnent la bonne humeur et l'imagination. Ses amis se nomment Caboche, Beding-Bedang, le génie maladroit, Mlle Bric-à-Brac, dont l'atelier regorge de babioles, la boîte aux lettres Rouge-à-Lèvres, Monsieur Arrêt-Stop, qui fait régner la loi, le professeur Cric-Crac-Pot, qui adore les radis aux chocolat, et le superhéros Gros Bon Sens, toujours là quand on en a besoin. On ne perd jamais une occasion de s'amuser.