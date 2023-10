Nathalie Simard éblouit à En direct de l'univers, et pas que par sa voix...

Pour l'occasion, Nathalie Simard avait donc enfilé une robe de fée marraine (qui lui allait comme un gant!) et a chanté « Bibbidi-Bobbidi-Boo ». Elle tournoyait, faisant valser sa crinoline. Il ne manquait que le carrosse et les souris.

Nathalie Simard n'est pas la seule à avoir brillé de par son look, Annie Villeneuve et Marie-Mai étaient aussi épatantes.

Découvrez-les au bas de l'article.

Les amies Mariana Mazza et Karine Vanasse étaient aussi de la partie, tout comme Étienne Drapeau et de nombreux membres de la famille de l'invitée, dont son père, ses soeurs, son frère et son conjoint, qui a entonné un extrait de la pièce « Get Down (You’re the One for Me) » des Backstreet Boys.

Comme on s'y attendait, Marianne St-Gelais a été une invitée en or pour l'émission, toujours bardée d'un sourire contagieux et d'une joie de vivre sincère.