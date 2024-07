Nathalie Simard dévoile une primeur sur la téléréalité qu'elle anime

Dans l'épisode de Sucré salé mercredi soir, Mélanie Maynard rencontrait Nathalie Simard dans les lieux de tournage de ce qui devait être la nouvelle téléréalité Nouvelle chance pour l'amour... Jusqu'à ce que l'on apprenne que la production a orchestré toute une mise en scène derrière cette émission de rencontre qui vise les 40 à 60 ans et qu'il s'agira plutôt d'une adaptation de l'émission ma mère, ton père. La nouvelle a surpris tout le monde!

Rendez-vous dans cet autre texte pour tous les détails sur le concept télévisé unique en son genre.

En entrevue, Nathalie Simard confiait à l'animatrice du magazine culturel que ce qui lui plaît le plus, concernant la téléréalité qu'elle anime, c'est qu'il s'agit d'un format où les intentions des participants sont nobles : « Il n'y a pas de prix en argent à la fin. Ils sont là vraiment pour venir trouver l'amour. Je trouve que c'est mature. On parle de gens qui sont accomplis dans la vie et qui ont vraiment ce désir-là. Tsé rendu à notre âge, quand tu dates quelqu'un, à 40 ou 60 ans, tu dates pas seulement la maman ou le papa. Tu dates la famille. La complicité qu'ils ont avec leurs parents et leurs enfants, c'est tellement beau! »

Émotive, la chanteuse dévoilait d'ailleurs une primeur, qui promet.

Déjà, je peux te dire qu'il y a une famille qui est créée. Je t'en parle et j'ai des frissons.

Visiblement, elle se trouve chanceuse de vivre ces moments uniques : « C'est de toute beauté d'assister à ça. Pour moi, c'est un immense privilège qu'on m'ait confié ce beau mandat d'animer cette téléréalité-là. C'est extraordinaire.»

Elle a aussi eu droit à quelques moments croustillants, qu'elle a pris en riant. Comme lorsque certains jeunes lui ont confié qu'ils verraient leur père avec elle, plutôt qu'avec l'une des candidates. Je trouve ça drôle et je trouve ça flatteur. Mais elle confirme qu'elle n'a « pas le temps de magasiner! »