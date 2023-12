Enfin une téléréalité québécoise pour trouver l'amour pour les 40 ans et plus

TVA annonce qu'il diffusera en 2024 une nouvelle téléréalité originale, produite par Les productions Déferlantes.

L'émission s'intitulera, à juste titre, Nouvelle chance pour l'amour, puisqu'elle donnera la chance à des candidats de 40 à 60 ans de retrouver le bonheur à deux.

Depuis plusieurs années, les téléspectatrices et téléspectateurs demandent une téléréalité de la sorte. Une tendance mondiale se dessine d'ailleurs en ce sens. On a souvent souhaité qu'Occupation Double, par exemple, fasse une édition avec des candidats plus âgés. Ce n'était toutefois pas le mandat de l'émission de Noovo...

Ainsi, en 2024, dans 13 épisodes de 60 minutes, le public pourra suivre le parcours de célibataires qui tenteront de créer des connexions émotionnelles et tomber amoureux. Malheureusement, nous n'en savons pas plus sur les tenants et aboutissants de ce nouveau concept.

Il va sans dire que nous avons pu en voir un peu dans la plus récente saison de Si on s'aimait, de même que dans les plus récentes saisons de L'Amour est dans le pré, mais TVA vient définitivement combler une demande avec cette proposition que nous suivrons avec plaisir.

D'ailleurs, si vous êtes habité par une quête amoureuse sincère et que vous appartenez à la tranche d’âge recherchée, vous pouvez dès maintenant vous inscrire au nouvellechancepourlamour.ca.

Les tournages de cette nouveauté se dérouleront cet été au Québec. Parions qu'il y aura beaucoup d'inscriptions!

Pour le moment, aucune animatrice ou aucun animateur n'est encore associé à ce concept. Ce faisant, cela nous amène à nous questionner : qui serait le meilleur hôte pour animer cette émission? De toute évidence, il faudrait une personnalité qui est elle-même associée à la même tranche d'âge. À n'en pas douter, vous aurez des suggestions pour nous!

Nouvelle chance pour l’amour : voyez l’amour trouver ou retrouver son chemin en 2024 à TVA et TVA+.

Sachez que TVA annonce quelques nouveautés pour 2024, dont cette quotidienne qui viendra prendre la case horaire laissée vacante par Si on s'aimait.