Cette attendue téléréalité de TVA a berné tout le monde

Il y a quelque temps déjà, nous apprenions que la chanteuse Nathalie Simard serait l'animatrice d'une toute nouvelle émission de rencontre à TVA. Pour faire changement des autres téléréalités disponibles sur le marché québécois, le diffuseur a choisi une niche différente, les 40 à 60 ans. La nouvelle a réjoui les téléspectateurs et la production a procédé au recrutement des potentiels candidats.

La nouveauté étant attendue pour l'automne, on se doutait bien que les tournages étaient en cours et que les premières images verraient bientôt le jour. Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c'est que la chaîne trompe les candidats quant au réel jeu auquel ils s'inscrivaient.

Bon, il s'agit toujours de Nathalie Simard à la barre de son animation et puis il s'agit toujours d'un contexte de rencontres amoureuses pour les 40 à 60 ans. Ce que personne ne savait toutefois, c'est que ça ne s'appelle pas réellement Nouvelle chance pour l'amour.

L''émission nous propose plutôt une une adaptation du populaire format international My mum, your dad, que la version québécoise aura traduit par Ma mère, ton père.

Dans les premières images de la bande-annonce, dévoilées à l'émission Sucré salé de mercredi soir (découvrez l'extrait dans la vidéo ci-bas) on peut découvrir les jeunes qui font leurs adieux à leurs parents, prêts à se lancer dans l'aventure... Pour finalement les retrouver dans une salle où Nathalie leur explique qu’ils ont en fait accès aux caméras de surveillance... Oui, dans cette téléréalité, les enfants (tous d'âge adulte) peuvent donc, à l'insu de leurs parents, espionner leurs faits et gestes et influencer le cours de l'aventure de leur proche.

Si les diverses activités sont faites pour créer des liens et des connexions émotionnelles entre les célibataires, ça renforcera assurément également les liens entre les membres d'une même famille. Et les segments qui suivent les jeunes, entre eux, avec leurs jumelles au cou, s’annoncent plutôt rigolos!

C'est la première fois au Québec qu'un concept de téléréalité est tenu secret pour les participants tout au long du processus de recrutement. On peut dire que tout le monde s'est bien fait prendre!

Les tournages de Ma mère, ton père sont maintenant presque terminés et les épisodes seront en ondes dès septembre à TVA. Un rendez-vous familial à ne pas manquer.