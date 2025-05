Naadei répond aux critiques la concernant pour Sortez-moi d'ici

Il y a quelques semaines, Pascal Morrissette sauvait sa complice Naadei Lyonnais lors d'un défi gustatif pour le moins dégoûtant à Sortez-moi d'ici, qui nous donne encore des cauchemars. Depuis, certains téléspectateurs critiquent la présence de l'animatrice dans la compétition, prétextant qu'elle n'y a pas sa place.

Croisée lors de la première tapis rouge du spectacle Luzia du Cirque du soleil, la sympathique Naadei a bien voulu nous donner son opinion sur la question.

Elle indique : « Je trouve que ça fait partie de l'expérience Sortez-moi d'ici aussi. C'est cette camaraderie-là, c'est cette entraide-là. J'ai aidé d'autres personnes au fil des épisodes. Je fais de mon mieux. Quand j'ai senti que Sonia avait besoin d'un petit remontant, j'étais là à ma manière. Et Pascal a été là à sa manière, pour moi. Je trouve que ça, c'est encore plus beau, de voir une gang qui se serre les coudes. Au-delà de "wow, quelqu'un a mangé quelque chose de dégoûtant". Le fait de ressentir, je pense, cette entraide-là, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de négatif. »

D'ailleurs, Naadei nous confie qu'elle aura à affronter sa plus grande peur, les araignées, dans un prochain défi dans l'aventure.

« En fait, moi, ma plus grande phobie, ce que j'étais venue affronter à Sortez-moi d'ici, c'est les araignées. Je suis allée en hypnose pour ça et plus. Mais je savais d'emblée que j'allais devoir en croiser une à un moment donné ou à un autre. On n'accepte pas ce show-là en essayant d'éviter nos peurs. Ladite araignée m'attendait au tournant, comme on dit. Ça, ça s'en vient », nous raconte-t-elle, avec le sourire.

Elle nous glisse d'ailleurs un mot sur la finale de cette troisième saison : « C'est une finale pour laquelle on ne sait même pas pour qui compter. Je pense que rendu là, on est tellement attachés à tout le monde, et on sait que tout le monde qui se rend là donne son maximum.Tu sais, le gaz est à zéro, rendu là. Il reste plus grand-chose d'en la tank, comme on dit, pis on le souhaite pour tout le monde. Je pense que tout le monde a choisi des causes qui valent tellement la peine d'être supportées qu'il n'y a pas de perdant. »

La 3e saison de Sortez-moi d'ici se poursuit, les dimanches à 19 h 30 sur les ondes de TVA.

Sachez que d'ici la fin de la saison, un campeur se blessera et devra être transporté à l'hôpital de Panama.

