Jean-Michel Anctil blessé à Sortez-moi d'ici

Jeudi, alors qu'avait lieu la première médiatique du spectacle Luzia du Cirque du Soleil au Vieux-Port de Montréal, nous avons eu le plaisir de croiser l'animateur et humoristique Jean-Michel Anctil, qu'on peut voir actuellement dans Sortez-moi d'ici.

Nous en avons aussi profité pour prendre des nouvelles de son périple à Sortez-moi d'ici. C'est alors qu'il nous a confirmé s'être blessé pendant l'aventure, et conserver, encore à ce jour, des souvenirs douloureux de son accident. Ce sont des événements que vous verrez plus tard dans la saison.

Il nous dit : « Quand je me suis blessé, j'ai été obligé d'arrêter et ça m'a fait beaucoup suer, pour être poli. Vous n'avez pas vu l'épisode encore, il y a un épisode où je me blesse. »

Dans la photo ci-dessous, prise lors de la première de Luzia, on peut d'ailleurs voir un peu le bandage bleu qu'il portait au genou.

Il explique : « Je me suis déchiré le ligament croisé interne, j'ai encore des séquelles, le ménisque et le ligament est déchiré. »

À savoir comment tout cela est arrivé, le sympathique artiste reste plutôt mystérieux, se contentant de nous dire : « Je tombe, je me relève et je retombe. Après, ils arrêtent le défi. »

Pour en savoir plus, il faudra continuer d'être au rendez-vous les dimanches à 19 h 30 sur les ondes de TVA pour Sortez-moi d'ici.

