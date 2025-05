Y aura-t-il une 2e saison de Passez au salon? Nous avons posé la question à Jean-Michel Anctil

Dans le cadre de la première médiatique du spectacle Luzia du Cirque du soleil ce jeudi au Vieux-Port de Montréal, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec le sympathique Jean-Michel Anctil, qu'on retrouve actuellement à Sortez-moi d'ici. Nous en avons profité pour prendre des nouvelles de son autre projet chouchou, la série Passez au salon dont la première saison a été diffusée à TVA.

En dépit de cotes d'écoute formidables pour cette nouveauté de l'hiver, le diffuseur TVA n'a toujours pas annoncé une deuxième saison, que les téléspectatrices et téléspectateurs espèrent grandement.

On y a fait la rencontre de la famille Ostiguy, propriétaire depuis trois générations du seul salon funéraire d'un petit village natal et dont la relève s'avère … plus compliquée que prévu. Après le décès d'un proche, Paulette, matriarche septuagénaire, aussi aimante que contrôlante, a dû repousser sa retraite ensoleillée à Pompano Beach, au très grand désespoir de son amoureux Raynald, le temps de faire de ses deux fils des entrepreneurs de pompes funèbres potables. Le premier fils, Daniel, véritable virtuose de la dépouille, selon ses dires, souhaite être seul aux commandes, mais il n'a pas les aptitudes sociales pour le faire. Et le deuxième fils, Luc, ex-joueur de hockey professionnel maintenant ruiné, déprimé et largement endetté, possède le charisme requis, mais n'en a aucune envie.

Leurs aventures familiales ont fait notre bonheur pendant la saison froide, nous faisant rire à tous les moments.

À propos de la deuxième saison, Jean-Michel Anctil nous dit : « Ça regarde bien! Les cotes d'écoute étaient bonnes, les commentaires sont excellents, mais maintenant, tout est une question de budget. On va voir. Je sais qu'ils sont en train de discuter et ça va bien. On se croise les doigts pour la saison 2. »

Voilà des paroles encourageantes de l'interprète de Daniel Ostiguy! Nous souhaitons une issue positive pour cette série.

« On a commencé à écrire des épisodes. Même avant la diffusion de la saison 1, nous on avait déjà commencé à développer sur quatre saisons. On avait fait des synopsis pour 4 saisons. Les synopsis de la saison deux sont plus qu'avancés, il y a des épisodes déjà écrits », ajoute-t-il.

Rappelons que l'idée de la série est issue de l'imagination de Jean-Michel Anctil et de son acolyte à l'écran, Louis-Philippe Dandenault, accompagnés par Maxime Caron.

Ce dernier figure parmi les auteurs, avec Pierre-Louis Sanschagrin, Martin Forget, Jean-François Léger et François Avard à la script-édition, tandis que Jean-Carl Boucher réalise le projet.

Jean-Michel Anctil se montre ravi de l'accueil qui a été réservé à sa série : « Je savais que ça allait être le fun, que ça allait être bon, parce que quand tu tournes et que même derrière la caméra, les gens rient... Le monde sur le plateau, chaque matin quand on arrivait, il n'y avait personne qui bougonnait. Tout le monde était de bonne humeur, tout le monde croyait en ce projet-là. Le mot, c'était "enthousiasme". »

Il poursuit : « On s'est rendu compte que les gens se sont beaucoup attachés aux Ostiguy. Moi, j'avais peur que mon personnage devienne antipathique, car il est tout le temps en train de chialer, mais non, ça fait partie de son charme! »

À propos de son complice à l'écran, Louis-Philippe Dandenault, il nous dit : « il me fait rire, il me fait RIRE! »

C'est donc avec beaucoup d'espoir que nous allons aussi croiser les doigts pour que la série se poursuive pour les prochaines années, parce que nous avons bien besoin de ce type de divertissement qui met un baume sur les moments plus gris du quotidien.

Les épisodes de la première saison sont disponibles en rattrapage sur TVA+.