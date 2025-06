Myriam se blesse en se rendant au visionnement de la finale de Survivor Québec

Bien des gens ont remarqué sur les réseaux sociaux de Myriam que celle-ci portait une botte à sa jambe droite lors des différents évènements médiatiques auxquels elle a participé dans les derniers jours.

Elle nous explique qu'elle s'est blessée en se rendant au visionnement de la finale de la troisième saison de Survivor Québec à Montréal. Voyez nos photos de cet évènement ici.

« Je suis partie du Saguenay pour monter à Montréal vers la finale, et puis, telle une gazelle, telle une Survivor, j'ai décidé d'arrêter faire pipi avant une interview avec Noovo que j'avais à faire. Puis malheureusement, je courais dans le champ, et puis j'ai sauté et ma cheville a complètement tordu. Alors, j'ai une entorse de grade 2 et possiblement une déchirure, peut-être, du tendon d'Achille. » Outch!

Alors, ma cheville est vraiment kapout. En arrivant à Québec, j'avais beaucoup de douleurs, puis mes orteils étaient vraiment engourdis, ça m'irradiait jusque dans le tibia. J'ai communiqué avec Danyelle pour qu'elle puisse m'amener à la finale, puis, comme son conjoint est urgentologue, il a été en mesure de me prendre rapidement à l'hôpital, puis de m'offrir la possibilité de passer des tests.

« Puis c'est là qu'on a eu les diagnostics. Il m'a conseillé d'avoir une botte pour un petit bout de temps, puis ça va me prendre quelques semaines de réhabilitation. Mais sinon, écoute, le moral va bien, je suis pris en charge, ça va me permettre de me reposer après cette grosse aventure folle. »

On souhaite un prompt rétablissement à la très sympathique et charismatique Myri!

