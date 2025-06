Rumeur de couple pour deux joueurs de Survivor Québec : Myriam commente

Depuis quelques jours, une rumeur circule sur les réseaux sociaux voulant que Myriam et William soient en couple.

La finaliste de Survivor Québec 2025 a accepté de commenter la situation pour Showbizz.net :

« Écoute, on n'adressera rien pour l'instant, moi et William, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on a vraiment une grande complicité, probablement que le Québec, le Saguenay et les environs, nous verrons probablement souvent ensemble cet été.

Tous les deux, oui, effectivement, on est séparés. Ce n'est pas la cause de notre séparation, notre complicité. On a vécu un gros retour, moi et William. Ça n'a pas été facile avec nos conjoints respectifs, vivre une expérience comme Survivor fait ressortir des choses qui ne fonctionnaient pas avant. Je pense que, moi et William, on s'est permis d'être nous-mêmes en revenant. On était plus connectés à nos besoins et les relations qu'on avait n'étaient plus en rapport avec nos besoins respectifs », nous dit-elle.

Ça perçait l'écran, la complicité de moi et William. On est vraiment deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde.

Elle ajoute : « On ne sait pas du tout où ça va nous mener, mais on reste des personnes hyper proches. Le public ne sera pas surpris de nous voir à travers plusieurs événements ensemble, peut-être au Saguenay comme à Québec.

C'est ce qu'on a envie de dire pour le moment, mais on a beaucoup de respect pour les relations dans lesquelles on était ultérieurement ».

En couple ou en amitié, on souhaite un bon été à Myriam et William!

