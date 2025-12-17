Accueil
Michel Laperrière revient sur les 2 dernières semaines d'Indéfendable : « C'était presque une révolte »

Nous avons eu bien peur pour notre bon Me Lapointe.

Indéfendable
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Nous avons brièvement discuté avec le comédien Michel Laperrière, alors qu'il foulait le tapis rouge bondé de la première médiatique du spectacle Peter Pan. Comme on le sait, le comédien nous a fait toute une frousse dans les dernières semaines de la quotidienne Indéfendable, alors que son personnage bien-aimé de Me Lapointe a vécu de graves problèmes de santé.

Ces craintes sont arrivées avec une énorme dose d'amour pour le comédien, qui a charmé tout le Québec avec son talent et son interprétation attendrissante. Michel Laperrière n'en revient toujours pas de cette réaction!

Il nous dit, visiblement ravi : « Là, c'était particulier. Ç'a été énorme! »

« J'ai beaucoup apprécié que les gens se révoltent. Parce que c'était presque une révolte », indique l'acteur avant d'ajouter en riant qu'il va « commencer à y croire » quand on lui dit qu'il est le chouchou des Québécois.

En effet, vous avez été des milliers à écrire sur les réseaux sociaux pour exprimer votre attachement à ce personnage et son comédien, allant même jusqu'à menacer la production de ne plus regarder la série si ce personnage disparaissait. C'est beaucoup de pression!

Quant à ce qui attend son personnage après les fêtes, Michel Laperrière nous dit : « Il va récupérer. Et c'est dur, ça, pour lui! »

« Il va revenir. Et puis, si on suit un peu ce qui arrive dans la réalité de ces gens-là, ça prend une couple de mois avant de revenir à leur plein potentiel. Mais lui, il veut aller vite un peu. Il va brûler des étapes. »

« On va se retrouver », conclut-il, sourire au visage!

Indéfendable reprendra à compter du lundi 5 janvier à 19 h, sur les ondes de TVA et TVA+.

Aviez-vous reconnu un visage connu parmi les agresseurs dans la dernière scène avant les fêtes? On vous en parle ici.

Rappelons qu'un comédien très connu, un habitué du format quotidien, rejoindra Indéfendable après les fêtes.

