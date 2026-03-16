Michel Barrette et son fils acteur partagent un rare moment ensemble à la télé

Le mercredi 25 mars prochain, Michel Barrette aura droit à son spécial Tête d'affiche aux Enfants de la télé.

Plusieurs artistes se joindront à lui au cours de la soirée afin de se remémorer certains moments clés de sa carrière.

Son grand garçon, l'acteur Olivier Barrette [photos ici], viendra rendre hommage à son papa.

Précisons qu'on a pu voir Olivier dans plusieurs séries télé, dont STAT, Indéfendable, Dumas, À coeur battant et District 31. On peut s'imaginer qu'un extrait d'une de ces apparitions sera présenté mercredi prochain.

Voyez des photos du duo père-fils au bas de l'article.

Notons qu'Alexandre Barrette, que plusieurs ont longtemps cru être le fils de Michel, à tort, sera aussi présent sur le plateau.

Rappelons que Michel Barrette a trois autres garçons. Le plus jeune, Jonathan, fêtait récemment ses 19 ans. Voyez une rare photo du jeune homme ici.

Les enfants de la télé est diffusé les mercredis soirs à 20 h sur ICI Télé.