Michel Barrette partage une rare photo avec son fils Jonathan

Il a fêté ses 19 ans.

Tournée de promotion de 23 décembre
Élizabeth Lepage-Boily
Le fiston de Michel Barrette, Jonathan, a fêté ses 19 ans cette semaine.

Pour l'occasion, son papa a partagé une photo sur ses réseaux sociaux en écrivant ceci :

« Folle soirée dans le vieux Québec à célébrer les 19 ans de notre fils Jonathan..

C’était drôle, chaleureux, brillant…et parfois très touchant.. À l’image du formidable jeune homme dont on est très fier!! 

Bonne fête Jo !!! 🥰 »

Précisons que Jonathan est le plus jeune des trois fils de Michel Barrette. Olivier est comédien [photos ici] alors que Nicolas est pilote automobile [photo ici].

Récemment, Michel posait récemment avec sa conjointe. Voyez la photo ici.

