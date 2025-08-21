Michel Barrette partage une rare photo avec son fils Jonathan

Le fiston de Michel Barrette, Jonathan, a fêté ses 19 ans cette semaine.

Pour l'occasion, son papa a partagé une photo sur ses réseaux sociaux en écrivant ceci :

« Folle soirée dans le vieux Québec à célébrer les 19 ans de notre fils Jonathan..

C’était drôle, chaleureux, brillant…et parfois très touchant.. À l’image du formidable jeune homme dont on est très fier!!

Bonne fête Jo !!! 🥰 »

Précisons que Jonathan est le plus jeune des trois fils de Michel Barrette. Olivier est comédien [photos ici] alors que Nicolas est pilote automobile [photo ici].

