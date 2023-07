Michel Barrette pose avec son grand garçon, après qu'il se soit hissé sur le podium

Ce n'est pas un secret pour personne, Michel Barrette est un grand fan de voitures.

Nous ne sommes donc pas étonnés qu'il ait transmis sa passion à ses enfants.

Ses garçons Martin et Nicolas font de la course automobile. Ce week-end, ce dernier est même monté sur le podium alors qu'il compétitionnait sur le circuit ICAR.

« Bravo mon Nick! », écrit le fier papa sur ses réseaux sociaux.

Voyez la photo au bas de l'article.

Le pilote Gilles Villeneuve a commenté la publication en indiquant : « Michel, après un long parcours difficile, c’est bien mérité . Probablement qu’il y a de la graine du bonhomme ✌️Un pilote ASQ comme les meilleurs en plus 🤓 »

Précisons que Michel Barrette a deux autres garçons, outre Martin et Nicolas, qui se prénomment Jonathan et Olivier. Ce dernier est acteur, on a pu le voir récemment dans Une affaire criminelle.