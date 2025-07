Michel Barrette pose avec son amoureuse lors de l'hommage à Serge Fiori

Ce mardi, à la Place des Arts, avait lieu l'hommage national à Serge Fiori.

Plusieurs vedettes québécoises ont assisté à la cérémonie, dont l'humoriste Michel Barrette.

Celui-ci était accompagné de sa conjointe des 23 dernières années, Maude Tremblay.

Précisons que mardi, sur scène, Michel Barrette a raconté sa rencontre incroyable avec Serge Fiori, alors qu'il n'avait que 20 ans.

L'humoriste plaçait avec son oncle des chaises dans la salle où devait se produire le groupe Harmonium. À un certain moment, le jeune Michel s'est retrouvé seul.

« Subitement, l'aréna au complet passe au noir », raconte-t-il avec la vivacité qu'on lui connaît. « Et la lumière revient sur scène. Et là, je vois entrer mon idole, Serge Fiori et sa gang, sur la scène. Ils sont en train de préparer une répète générale. Ils vont répéter tout l'après-midi, en prévision du show du soir. Et moi, je suis seul dans l'aréna. Et je bouge pas pour qu'on me câlisse pas dehors. Et là, ça commence.

À la fin de la première toune, je crie : "Bravo! Bravo! C'est merveilleux! Bravo!" Et là, Serge Fiori s'approche dans l'éclairage. Il part à rire, il se tourne vers sa gang et il dit : "On a UN public! UN!" Il me dit : "Comment tu t'appelles?" "Michel" "Ben, on te dédie notre spectacle Michel."

Alors, à la fin de chaque chanson, j'applaudissais, je criais. Et à la fin, bien sûr, j'ai fait une ovation debout. Ben, j'étais déjà debout depuis le début, mais quand même.

Et finalement, Serge s'est approché du bord de la scène et il m'a dit : "Viens ici, Michel. T'as aimé?" J'ai dit : "Écoute, je capote, je suis votre fan numéro un. C'est tellement bon, c'est tellement touchant". Il m'a dit : "Parfait. Va voir le gars là-bas, il va te donner une passe pis reviens voir le show ce soir avec l'aréna pleine.» Pis quand le show va se terminer, viens sur le bord de la scène, quelqu'un va venir te chercher. Viens prendre une bière avec nous dans la loge".

Alors moi, Michel Barrette, à 20 ans en 1977, j'ai eu non seulement deux spectacles d'Harmonium la même journée, dont un juste pour moi, j'ai aussi pu prendre une bière avec mon idole. J'ai flotté sur le nuage Serge Fiori pendant des semaines.

Et personne ne m'a cru. Ça va prendre 20, non, 30 ans avant que je revoie Serge. Au hasard d'un gala où tout le monde était là, j'étais avec ma femme et j'aperçois Serge Fiori là-bas.

30 ans plus tard. Je m'approche. "Excusez-moi Monsieur Fiori." "Arrête de m'appeler Monsieur. Mon nom c'est Serge." "Je suis content de vous revoir." "De se revoir?" Je commence à lui raconter l'anecdote d'il y a 30 ans auparavant, et en plein milieu de l'anecdote, il m'arrête. Il dit : "Quoi? Arrête! C'était pas toi LE public? Le gars tout seul dans l'aréna, c'était toi?!" "Oui." Il s'est approché. Il m'a pris dans ses bras. Il avait une larme. Ça l'a touché. Il s'en rappelait.

Et ce jour-là, Serge est devenu mon ami. »

Quelle anecdote!

