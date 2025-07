Photos : Plusieurs personnalités assistent à l'hommage national à Serge Fiori

Ce mardi, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts à Montréal, avait lieu un hommage national consacré à l’auteur-compositeur-interprète Serge Fiori, décédé le 24 juin dernier.

Plusieurs artistes et politiciens ont assisté à l'évènement, dont le chanteur Éric Lapointe, l'humoriste Louis-José Houde, l'animateur Paul Arcand, la mairesse de Montréal Valérie Plante et le ministre de la Culture et des Communications Mathieu Lacombe.

Autant les gens de l'industrie du spectacle que les membres de la sphère politique étaient heureux de rendre un dernier hommage à cet individu exceptionnel qui a eu un impact majeur sur le monde de la musique au Québec, tant à travers le groupe Harmonium durant les années 70 que plus tard, comme auteur-compositeur-interprète solo.

La cérémonie était animée par l'ami et le gérant du défunt, Serge Grimaux, alors que le premier ministre François Legault, le chanteur Michel Rivard et l'acteur et réalisateur Luc Picard ont pris la parole au cours de l'évènement.

Voyez dans la galerie ci-dessous nos photos des nombreuses personnalités qui se sont bousculées dans le hall de la Place des Arts mardi afin d'assister à cet hommage, brodé de chansons, d'anecdotes et de touchants témoignages.