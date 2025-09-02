Accueil
Mélodie décroche son premier mandat comme avocate dans Indéfendable : Voici les détails

Ça promet!

Image de l'article Mélodie décroche son premier mandat comme avocate dans «Indéfendable» : Voici les détails
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Dès la semaine prochaine, les téléspectatrices et téléspectateurs pourront renouer avec les personnages de la quotidienne Indéfendable, pour une quatrième saison toujours diffusée sur les ondes de TVA.

Parmi les faits saillants des premiers épisodes, outre le fait que Léo MacDonald (Sébastien Delorme) se retrouvera dans l'eau chaude après avoir happé mortellement Dylan Blondin (Patrice Godin), l'autrice Izabel Chevrier nous confirme que nous pourrons assister à la première cause menée par Mélodie.

Le public s'est entiché de ce personnage joué par Naïla Louidort, la stagiaire du cabinet Lapointe MacDonald, dans la précédente saison. C'est donc avec un immense bonheur que nous la verrons prendre davantage de responsabilités cette saison, avec son style bien à elle et son haut potentiel intellectuel.

Izabel Chevrier nous dit : « Elle va être assermentée, devenir avocate. Donc, on va plonger avec elle dans sa première cause criminelle qui n'est pas banale. C'est une jeune fille qui, par amour pour son chum, et on va comprendre pourquoi, a accepté de déplacer un corps. »

Dans le rôle des deux amoureux, on retrouvera les comédiens Laurie Babin (voir sa photo ici) et Maxime Gibeault (voir la photo ici).

« C'est assez fascinant cette histoire-là, parce qu'on se rend compte que peut-être que plein de jeunes filles seraient susceptibles de faire exactement la même erreur que cette jeune fille-là va faire », précise l'autrice.

Ce sera à découvrir dans les premières semaines d'Indéfendable, tandis que la série sera présentée du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA dès le 8 septembre.

Rappelons que vous verrez aussi deux comédiennes interpréter des sosies et la ressemblance est absolument épatante!

