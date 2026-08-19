Mélissa Bédard reprend un succès de Ginette Reno et c’est magnifique

Ce mardi soir, Mélissa Bédard était de passage sur le plateau du talk-show estival Bonsoir bonsoir. Pour un épisode à majorité féminine, Jean-Sébastien Girard la recevait aux côtés d'Énola Bédard, de l'humoriste Michelle Furtado et de la créatrice de contenu Lysandre Nadeau.

En plus d'être interviewée, Mélissa a profité de son passage à l'émission pour nous émouvoir et a offert une renversante et magistrale performance; l'une des plus mémorables de la saison. En effet, l'animatrice et maman a choisi d'interpréter un grand classique de Ginette Reno, « L'essentiel », devant un public conquis d'avance. Sa prestation a d'ailleurs été fortement louangée et saluée sur les réseaux sociaux, récoltant de nombreux commentaires très élogieux :

« S'il y a quelqu'un qui peut interpréter cette chanson de 🔥 tellement puissante et magnifique , c'est bien toi belle Melissa 👏👏👏🔥🔥 tu lui rends justice a 110 % 👏👏👏 »

« Ça m’a fait le même effet que lorsque que Ginette Reno la chante. »

« Quelle voix....une prestation exceptionnelle...Ginette Reno peut être fière que Mélissa interprète cette chanson avec sa voix extraordinaire. »

« Moi tu es une de mes chanteuses préférées. Tu as une de ces voix à me faire lever le poil sur les.bras. Une voix juste, puissante et on comprend bien tous les mots de la chanson. Franchement tu chantes mieux, bien mieux que plusieurs. Tu la chantes aussi bien que Ginette. Félicitations pour cette belle prestation. »

« Quelle belle voix Mélissa tu es unique et tu me donne des frissons ,sois heureuse ma belle ton parcours va bien tu es une star ma chère, Mme Ginette Reno doit être fière d,entendre l'essentiel chanté par toi Bravo Vous pouvez écouter la prestation en bas de cet article. »

Vous avez raté la prestation à la télé? Vous pouvez l'écouter au bas de cet article.

Pour rendre justice à ce grand classique québécois, Mélissa était accompagnée du quatuor à cordes Quatuor Philia. On aime beaucoup Mélissa, qui sait nous offrir à tout coup des moments magiques, avec sa voix unique. Comme cette chanson, entourée de ses filles.

Rappelons que nous avons appris la semaine dernière qu'une autre grande dame de la chanson visiterait bientôt le plateau du talk-show quotidien. Les détails ici.