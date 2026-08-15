Louise Forestier donnera une première entrevue à la télé depuis l'annonce du cancer

Le mois dernier, nous apprenions avec tristesse que la chanteuse Louise Forestier était atteinte du cancer. « J'ai le pire cancer qu'une chanteuse peut avoir », précisait-elle d'ailleurs, dans la bande-annonce du « docu-sical » intitulé Vieille corneille, qui a pris l'affiche ce mois-ci.

Dans le film, nous apprenons notamment que Louise est atteinte du cancer de la mâchoire et qu'elle a choisi de ne pas subir de traitement. Une décision qui, on le devine, s'est avérée très émouvante pour la famille de la femme de 83 ans. Celle-ci pourra d'ailleurs en discuter lors de sa première entrevue à la télé depuis l'annonce du diagnostic, qui se fera à Bonsoir bonsoir, à la fin de ce mois.

Jean-Sébastien Girard aura le bonheur de recevoir la grande artiste, nous apprend Public Cible, pour un entretien qui portera certainement sur sa santé et son nouveau film, devine-t-on. Il ne faudra pas manquer cette entrevue, qui promet d'offrir un accès inédit à l'intimité de Louise Forestier, pour une rare fois.

Au cours des dernières semaines de diffusion du talk-show estival, on pourra également compter sur la présence de Marie-Ève Janvier, Janette Bertrand, Jean-Michel Blais et Léa Clermont-Dion. D'ailleurs, la semaine prochaine, Jean-Sébastien Girard recevra plusieurs personnalités de la rentrée d'ICI Première, dont Pénélope McQuade, Patrick Masbourian et Monic Néron. De quoi mousser la nouvelle programmation de la chaîne radiophonique!

Rappelons qu'une invitée de Bonsoir bonsoir a reçu beaucoup d'amour de la part des téléspectateurs cette semaine, suite à son passage à l'émission. Les détails ici.

Bonsoir bonsoir est diffusé du lundi au jeudi à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.