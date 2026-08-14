Cette invitée de Bonsoir bonsoir reçoit beaucoup d'amour des téléspectateurs

Jeudi, à Bonsoir bonsoir, Jean-Sébastien Girard a reçu la chanteuse et animatrice Alicia Moffet.

Celle-ci a abordé sa rupture avec Frédérick Robichaud, puis a interprété une chanson, écrite au lendemain de cette déchirante séparation.

Les téléspectateurs n'avaient que de bons mots pour la jeune femme, qui s'est livrée avec authenticité, tant en entrevue qu'en performance.

« Cette fille à le talent la voix la beauté le package au complet pour être une aussi grande Star internationale que notre Céline,je lui souhaite sincèrement ! »

« Mon Dieu que c'est BEAU!! Quelle voix, quel texte, quelle melodie poignante! »

« J'adore! J'ai toujours de grands frissons vers la fin! Bravo Alicia »

« Cette chanson pourrait être un succès international. Quelles belles chanson, voix et personne ! »

« Juste wow 🫶❤️❤️ »

« Des frissons 🥹❤️ tellement beau !! »

« C’est magnifique 😻 j’ai pleurée 🥲 »

« Wow wow wow! les paroles 🥹🥹🥹🥹 »

« Tellement authentique cette fille la! J’aime son humour, son discours.. »

Vous pouvez voir sa performance au bas de l'article.

Voici quelques extraits de sa chanson déchirante, traduite librement de l'anglais :

« Je ne veux pas

en parler

car le dire à voix haute

c'est ce qui le rend réel

mais le plus dur, c'est de savoir

que quelqu'un t'aimera mieux

je suis de tout cœur avec toi, baby

[...]

Et j'ai l'impression

d'être sur le point de mourir

je ne veux pas exagérer

alors ça va

je vais juste me vider de mon sang

pendant que je te cherche chez une autre

[...]

Et le plus dur, c'est de savoir

Que quelqu'un t'aime mieux

Je suis de tout cœur avec toi, mon amour

Vas-y, fonce à sa conquête

Elle te promet monts et merveilles

Mais je te promets qu'elle ne t'aimera jamais

Plus que moi »

Précisons qu'Alicia est maintenant arrivée au Panama pour les tournages d'Occupation Double, qui débuteront dans les prochains jours.

Nous lui souhaitons que cette collaboration avec Fred se déroule favorablement.