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Mélissa Bédard chante avec ses trois filles : Elles ont beaucoup de talent!

Il y a du talent dans cette famille!

Image de l'article Mélissa Bédard chante avec ses trois filles : Elles ont beaucoup de talent!
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Mélissa Bédard dévoile sur ses réseaux sociaux une vidéo dans laquelle elle chante avec ses trois filles, sous le regard attentif du petit dernier, Aaron, qui est encore trop jeune pour participer.

La maman fière écrit : « Je ne peux pas être plus comblée ♥️♥️♥️♥️ »

On peut la comprendre! Pour elle, ce doit être franchement satisfaisant d'entendre les voix justes et douces de Laylia, Elena, Serena, et de vivre ce moment de belle complicité en famille.

Voyez le résultat dans la vidéo ci-dessous.

Elles interprètent la chanson « You Are My Sunshine ».

Avouez qu'il y a du talent dans cette maisonnée-là! C'est impressionnant.

Mentionné dans cet article

Photo de Mélissa Bédard
Mélissa Bédard

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