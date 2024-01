La production de Big Brother Célébrités approche plusieurs vedettes québécoises chaque année pour participer à l'émission.

Cette personnalité nous avait d'ailleurs confié avoir refusé la proposition de l'équipe.

Mélanie Ghanimé, de son côté, avait aussi décliné l'offre de la production pendant deux ans avant de finalement accepter.

« [Avant], je ne sentais pas que j'étais assez solide par rapport à la méfiance et à la trahison, j'avais peur que ça m'affecte trop. J'avais des engagements puis j'avais adopté un petit chien et je ne voulais pas le laisser tout seul, donc, tout ça ensemble, ça faisait que je n'étais pas confortable. »

Elle enchaîne : « Mais là, cette année c'était vraiment différent parce que j'avais cheminé beaucoup, j'ai fait mon cours en relation d'aide, j'ai eu mon diplôme, je suis maintenant consultante en privé en même temps qu'être humoriste. J'ai beaucoup d'outils. J'ai aussi un gardien de chien qui trippe sur Big Brother. Tout s'est comme placé, c'est devenu le bon moment. »

On a beaucoup entendu Mélanie dire qu'elle avait appris sur elle lors de cette expérience. Qu'a-t-elle appris? « Que j'avais beaucoup de difficultés à demander », nous confie-t-elle d'abord, « que ça me gênait de faire des campagnes de séduction parce que je ne voulais pas être envahissante, parce que moi, des fois, des gens qui me demandent trop d'affaires, ça me tape sur les nerfs. Il faut que j'apprenne dans ma vie à faire des demandes et ne pas me gêner de le dire quand j'ai besoin de quelque chose. »

« J'ai aussi pris conscience de tout le chemin que j'ai parcouru dans mon apprentissage et dans mon cheminement », ajoute-t-elle. « J'étais bien fière de ça, parce que je me trouvais très outillée dans la maison. J'étais beaucoup préparée pour ne pas perdre les pédales par rapport à la méfiance et à la paranoïa. »

« J'ai aussi pris conscience que je suis très solide comme personne. C'est comme si je n'osais pas reconnaître cette solidité en moi par peur d'avoir l'air hautaine et de me prendre pour quelqu'un d'autre, mais de le voir comme ça, en douceur, ça m'a vraiment fait plaisir. Ç'a ma réajustée dans mon image de moi. »

Mélanie Ghanimé a aussi tenté d'aider ses colocs dans leur développement personnel au cours de son séjour dans la maison : « J'avais amené mes outils d'accompagnement en relation d'aide pour aider les gens à devenir conscients de certains blocages. Je l'ai pratiqué avec des gens et il y en a qui ont fait des découvertes sur eux, ils étaient contents. Il y avait beaucoup de bienveillance à plusieurs égards, et on ne le voit pas parce que ça ne fait pas partie du jeu. Mais, c'est très présent par contre. Pour moi, ç'a de la valeur. »

Mélanie Ghanimé anime un podcast Mélanie consulte!, disponible sur toutes les plateformes. Elle décrit son balado comme un « mix entre une consultation et une entrevue où je souhaite en apprendre un peu plus sur moi, sur vous ».

