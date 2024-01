L'humoriste Mélanie Ghanimé a quitté l'aventure Big Brother Célébrités dimanche dernier.

Celle-ci a été placée sur le bloc après la sortie fracassante de Barbada, trois jours avant l'élimination.

Comme la drag queen aurait été éliminée cette semaine-là, Mélanie garde un souvenir amer de son départ. « Ça nous a fait de la peine que Barbada souffre autant, de voir que c'était tellement douloureux qu'elle a fait une sortie fracassante. Il y a une partie de moi qui a énormément d'empathie, qui est fière qu'elle se soit choisie, et il y a une partie de moi qui est vraiment en colère parce que je sens qu'on m'a volé une semaine. »

Elle poursuit : « Est-ce que je serais sortie quand même? On ne le sait pas évidemment, mais je sens que je n'ai pas eu le temps de m'installer. »

Je n'ai pas eu le temps de jouer et mon sort a été décidé par quelqu'un qui a brisé les règles, donc, pour moi, c'est une grande injustice.

« Mais, en même temps, je comprends qu'il faut respecter ses limites, mais ç'a été fait dans le dos de la prod, dans le dos de la gang. Faire des coups d'éclat, ça fait jaser. Regarde, je ne sais pas c'était quoi l'intention, je ne veux pas accuser rien, mais c'est plate dans mon cas. »

« J'ai de l'empathie et je suis déçue », précise-t-elle.

Mélanie Ghanimé précise que si Barbada avait quitté à la semaine 3, elle aurait eu une chance de durer dans la compétition.

Si on avait respecté le jeu et que Barbada n'avait pas décidé de gérer Big Brother à elle toute seule, je serais restée, j'étais en sécurité, j'avais négocié avec Pat. Mais là, vu qu'elle est partie, on m'a mise sur le bloc et à cause de "Tu dors, tu sors", c'était fini.

« Si j'étais restée, j'avais quand même des chances au Challenge du patron. J'avais beaucoup de plaisir dans les défis. Je pratiquais beaucoup ma mémoire le soir dans la maison, je comptais. Quand on a fait le jeu de la tarte, je connaissais toutes les réponses et je m'en rappelais. J'étudiais beaucoup la maison. »

En ce qui concerne, l'alliance éphémère "Tu dors, tu sors", elle indique ceci : « On est quand même en train de travailler. Je trouve ça plate d'être punie parce que je respecte mes limites et je m'arrange pour être une bonne joueuse de bonne humeur. En même temps, ça joue rough à bien des niveaux, donc un de plus pourquoi pas, j'imagine... ».

Elle ajoute : « Ce n'était pas utile pour grand monde, sauf Danick et Érika. Ce n'était pas utile pour les autres de faire ça, mais pour se déculpabiliser de jeter du monde dehors dans les prochaines semaines et pour s'acheter du temps [ils l'ont fait]. »

Mélanie Ghanimé est actuellement en tournée avec son deuxième one-woman-show. Pour toutes les dates, consultez son site web ici. Elle est aussi à la tête du balado Mélanie consulte!, que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes.