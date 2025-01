Mea Culpa : Un détail agace les téléspectateurs

Ce mardi soir était présentée, sur les ondes d'ICI Télé, la première de la nouvelle série de l'autrice Chantal Cadieux, Mea Culpa.

Nous vous invitons à lire nos impressions de cette nouvelle fiction ici.

La série raconte l'histoire de Bérénice (Mélissa Désormeaux-Poulin), médiatrice dans un centre de justice réparatrice. Celle-ci accompagne la démarche de gens victimes d’actes criminels ou qui les ont commis, pour favoriser un dialogue entre eux et la réparation des torts causés. Elle n'a pas choisi ce métier par hasard puisqu'il y a 25 ans, elle et ses meilleurs amis ont été marqués à jamais par une brutale agression lors d'une fête de fin d’année. L'une d'elles a été tuée et un autre est devenu quadriplégique. Le coupable, ayant obtenu sa libération conditionnelle, revient dans leur vie et chamboule leur équilibre.

Les téléspectateurs se sont exprimés en grand nombre face à cette proposition audacieuse. Si beaucoup se disent emballés par cette entrée en matière, rappelant notamment la série Fragments ou le film Elles étaient cinq, le commentaire le plus populaire en est un lien avec les nombreux retours en arrière.

« Moi, quand ça recule dans le temps, j'ai bien de la misère à avancer. »

« J'ai aimé, mais quand elles retournent dans leur jeunesse j'ai de la misère à suivre, alors j'espère que ça sera pas comme ça toutes les semaines. »

« J’ai bien aimé ! Mais quand on retourne dans le temps, j’aime moins. »

« J'ai aimé, mais le fait de retourner en arrière devient plus mêlant qu'autre chose , alors on verra pour la suite. »

« Je l’ai réécoutée une deuxième fois lorsqu’elles étaient jeunes. Très mélangeant. »

« Mélangeant, retour trop souvent en arrière, de la difficulté à suivre tout ça. Je vais lâcher cette émission. »

Il faut dire que Mea Culpa propose trois temporalités. Le présent, alors que les amis revoient David Fraser (Maxim Gaudette) après sa sortie de prison, le passé, où on nous ramène le soir de l'agression, puis le futur, quand David sera sauvagement attaqué et que Bérénice devra se rend à l'hôpital pour le voir. C'est certain que ça fait beaucoup pour un début de saison, mais on s'imagine que tout ça se placera avec le temps, soyons patients...

Mea Culpa est diffusé le mardi à 20 h sur les ondes d'ICI Télé. Chaque semaine, l’épisode suivant est disponible en primeur sur ICI TOU.TV.EXTRA.