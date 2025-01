Mea Culpa : La nouvelle série qui va attirer tous les regards cet hiver

Après nous avoir proposé les succès télévisuels Mémoires vives et Une autre histoire notamment, l'autrice Chantal Cadieux est de retour avec une nouveauté qui ne manque pas d'intérêt. Avec Mea Culpa, l'autrice s'intéresse au processus de justice réparatrice, encore assez méconnu, par le biais d'une histoire où mystères et secrets s'entremêlent. En tête d'affiche, Mélissa Désormeaux-Poulin brille à nouveau dans un rôle rempli de compassion, un personnage qui nous amènera à faire notre propre réflexion sur le pardon. On peut déjà prédire que cette nouveauté sera particulièrement populaire...

Vous y ferez la rencontre de Bérénice, une femme qui accompagne des gens victimes d’actes criminels ou qui les ont commis, pour favoriser un dialogue entre eux et la réparation des torts causés, dans le but ultime de tourner la page. Pourtant, Bérénice porte en elle une histoire tragique, la mort d'une de ses meilleures amies, 25 ans plus tôt, après une brutale agression lors d’une fête de fin d’année collégiale. Alors que le meurtrier est libéré, après avoir purgé 23 ans de sa peine, Bérénice et ses amis seront replongés dans leurs tourments et réagiront tous de manière différente. Entre la haine et le pardon, il y a tout un chemin... Réussiront-ils à accepter ce qui s'est passé 25 ans plus tôt?

Voilà les bases de cette nouveauté intrigante, dans laquelle vous serez rapidement amenés à vous questionner sur vos propres valeurs concernant le pardon. Comment réagiriez-vous si le meurtrier d'un proche tentait de reprendre contact avec vous, plusieurs années après son crime? Chose certaine, il sera facile de remettre en question la démarche de Bérénice, qui a choisi d'avancer sans jugement vers l'acceptation, voire le pardon, à l'encontre de ses amis qui ignorent tout de sa démarche.

Dans ce contexte, l'autrice Chantal Cadieux nous offre un autre maelstrom d'émotions, où les femmes prennent une place très importante. Fidèle à elle-même, la scénariste donne un visage et une voix aux femmes, qui peuvent se permettre de vivre toutes les émotions dans le plus grand abandon. Derrière la caméra, la réalisatrice Miryam Bouchard s'affaire à magnifier la force et le talent des comédiennes et comédiens devant la caméra, en utilisant souvent les plans rapprochés.

Du côté de la distribution, Mélissa Désormeaux-Poulin continue de fasciner avec son intarissable candeur, qui s'exprime souvent d'un seul regard. Son personnage, bien qu'imparfait, fera l'unanimité. À ses côtés, on retrouve Jessica Barker, qui revient au petit écran 5 ans après Unité 9, dans un rôle particulièrement touchant de proche aidante. Son partenaire principal de jeu, Dany Boudreault, n'a pas eu la tâche facile en décrochant le rôle d'un homme tétraplégique, lui aussi victime du drame qui s'est joué 25 ans plus tôt. Il trouve le ton juste et s'avère particulièrement crédible. Même chose pour Maxim Gaudette qui s'éloigne de son sympathique personnage dans 5e rang pour jouer un meurtrier repenti, qui tente de refaire sa vie. Est-ce qu'un homme qui a commis un tel crime peut vraiment faire amende honorable? Autour de ceux-ci graviteront plusieurs autres artistes, dont Cynthia Wu-Maheux, Marie-Thérèse Fortin, Sacha Charles, Ralph Prosper, Blaise Tardif, Margot Blondin et toute une jeune distribution chargée d'illustrer les événements du passé.

Dès le premier épisode de Mea Culpa, vous serez intrigués par tous les secrets qui fourmillent sous la surface. Entre l'histoire de ce terrible drame amical, des retrouvailles non sollicitées 25 ans plus tard avec le meurtrier et des cas de médiation fascinants, dont celui d'un père pédophile qui souhaite reprendre contact avec sa fille après avoir fait une thérapie, les téléspectateurs auront de la matière à mijoter devant leur petit écran cet hiver. Parions qu'ils seront nombreux au rendez-vous!

Mea Culpa, à voir à compter de ce mardi 7 janvier à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Voyez nos photos du lancement, en présence de tous les artistes, ci-dessous.