MC Gilles fait une parodie de la nouvelle affiche de STAT

La nouvelle affiche de STAT a fait son apparition sur les réseaux sociaux cette semaine.

On peut y voir Pascal (Normand D'amour), Isabelle (Geneviève Schmidt) , Emmanuelle (Suzanne Clément), Jacob (Lou-Pascal Tremblay) et Éric (Stéphane Rousseau) sur le toit de l'hôpital, un air sérieux, le sarrau au vent.

MC Gilles, grand fan de la quotidienne de Marie-Andrée Labbé, a simplement ajouté le logo des Avengers au-dessus de la tête des personnages et c'est étrangement très à propos.

Les médecins et le préposé aux bénéficiaires ont effectivement l'air de superhéros sur cette image remplie d'intensité.

Voyez sa parodie au bas de l'article.

Rappelons qu'une première bande-annonce de la nouvelle saison a aussi fait son apparition sur la toile cette semaine. On peut notamment y voir Antoine Bertrand et une scène ombrageuse entre Emmanuelle et Jacob. Découvrez-la ici.

STAT sera de retour le 9 septembre à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

Consultez notre calendrier complet de la rentrée télé québécoise ici.