Voyez Antoine Bertrand dans la toute nouvelle bande-annonce de la 3e saison de STAT

ICI Télé dévoile en grande pompe la première bande-annonce de la 3e saison de STAT, dans laquelle on comprend que les choses vont aller plutôt mal à Saint-Vincent à compter de septembre.

D'abord, à la suite des révélations concernant Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay) dans la finale de la 2e saison, on constate que la tension est à son maximum entre celui-ci et Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément). Elle indique à son frère que Jacob devra aller travailler ailleurs et on la voit même l'empoigner par le cou à la fin de la bande-annonce.

Isabelle Granger (Geneviève Schmidt) révèle également son diagnostic de cancer du sein à ses amis, une nouvelle qui va évidemment semer la consternation.

Plus encore, on constate que Philippe Dupéré (Patrick Labbé), toujours en vie, semble traumatisé par un coup de feu entendu, tandis que Félix Lemoine (Émile Schneider) se retrouve dans un lit d'hôpital. Pourrait-il avoir sauvé la vie du docteur? C'était d'ailleurs une hypothèse de nombreux téléspectateurs à la fin de la saison dernière.

Enfin, on peut entrevoir les premières images de ce cher Antoine Bertrand, dont la participation à la troisième saison avait été annoncée précédemment, sans toutefois qu'aucun détail ne soit révélé.

On peut entendre son personnage dire : « Les seuls qui peuvent sauver l'hôpital, c'est vous autres. »

Son habillement, que vous pouvez voir dans l'image ci-dessous, et cette phrase nous laissent croire qu'il pourrait s'agir d'un cadre ou d'un membre du personnel administratif. Évidemment, tout cela n'est que supposition et il faudra être au rendez-vous en septembre pour le savoir. Avoir hâte est ici un euphémisme...

STAT, série écrite par Marie-Andrée Labbé, reprendra à compter du lundi 9 septembre à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.

