Mauvaise nouvelle concernant Sortez-moi d'ici

À pareille date l'an dernier, les téléspectateurs spéculaient sur l'identité des artistes qui prendraient part à la nouvelle mouture de Sortez-moi d'ici, cette téléréalité d'envergure qui voit une dizaine de célébrités participer à des défis aussi répugnants qu'éreintants.

Il faut dire que le rendez-vous dominical, piloté ce printemps par Rosalie Vaillancourt et Guy Jodoin, figure parmi les coups de coeur du public québécois, depuis 3 saisons déjà. Alors que nous étions dans l'attente de confirmation d'une 4e édition, le producteur Jean-Philippe Dion confirme dans Le Journal de Montréal que les nouvelles ne sont pas très bonnes. Du moins, pour un retour l'hiver prochain.

Les coupures budgétaires, dont la chaîne TVA paie récemment les frais, menacent le retour de l'émission, qui semble désormais plus incertain que jamais. Il affirme : « Il n'y a rien de sûr. Puis on n'a pas de prévisibilité non plus. »

Il semble donc que nous devrons nous montrer patients avant de revoir des personnalités connues se mesurer bec et ongles dans la jungle panaméenne pour amasser le plus d'étoiles. Au micro du balado de Sophie Durocher, Jean-Philippe reste néanmoins positif, en précisant qu'il « ne faut pas lâcher, il ne faut juste pas se décourager en ce moment. » Vous pouvez lire l'entrevue complète ici.

Croisons les doigts pour que Sortez-moi d'ici retourne bel et bien dans nos télés au plus tôt et ne subisse pas le même sort que Star Académie...

Rappelons qu'une autre émission animée par Guy Jodoin subira prochainement un changement d'envergure, soit un changement d'animateur! Découvrez dans cet article les candidats potentiels pour le remplacer.

Mentionnons au passage que Jean-Philipe Dion a récemment annoncé un grand changement dans sa carrière. Ce dernier est désormais le président des Productions Déferlantes, lui qui en était l'actionnaire depuis quelques années déjà. Une belle réussite pour l'animateur à succès!