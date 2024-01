Martin Picard montre de plus en plus son côté corrosif à MasterChef Québec

Ça chauffe dans la cuisine de MasterChef Québec cette semaine, alors que les cuistots s'affairent aux fourneaux pour un défi d'équipe qui a relevé la barre.

La cohorte a été séparée en deux équipes, les rouges et les bleus. On leur a confié chacun une protéine différente et ceux-ci doivent maintenant tenter d'impressionner les nombreux convives qui prendront place dans l'espace restaurant aménagé à leur côté.

Ils découvriront ce mercredi que de nombreuses personnalités qui gravitent dans le milieu de la gastronomie s'ajouteront aux quidams qui s'y trouvent déjà. Découvrez de qui il s'agit juste ici.

Depuis le début de cette première mouture de MasterChef Québec, les téléspectateurs ont formulé deux critiques principales à la production. L'une concerne évidemment le format. Le producteur Charles Lafortune répondait d'ailleurs ici. L'autre concerne toutefois les juges, qui ne semblaient pas particulièrement à l'aise dans leur rôle.

Voilà qui est définitivement chose du passé, puisqu'en cette troisième semaine de compétition, ceux-ci ont enfin trouvé le ton plus corrosif qu'on espérait, notamment Martin Picard qui n'a jamais eu la réputation d'avoir la langue dans sa poche.

Nous avions été habitués au côté bon vivant, fougueux et passionné de Martin Picard dans l'émission Un chef à la cabane, qui a été à l'antenne de Télé-Québec pendant 11 saisons. Nos attentes étaient élevées!

L'extrait que vous pouvez voir ci-dessous témoigne de l'aisance qu'a prise Picard. Le propriétaire de la Cabane Au pied de cochon n'hésite pas à rabrouer le capitaine d'une des équipes, qui ne semblent pas assez investi dans sa mission. On comprend que les capitaines d'équipe seront particulièrement sur la sellette au moment de juger les plats.

Depuis le début de la semaine, le juge met en doute les cuissons, les choix d'ingrédients, les présentations inadéquates pour une compétition de la sorte. On sent qu'il est maintenant dans son élément, et on adore ça!

Même son de cloche pour Stefano Faita qui s'avère inébranlable sur certaines attentes, notamment lorsque cela vient toucher la cuisine italienne.

D'ailleurs, les critiques sévères des juges ont eu raison de la maman du groupe, la sympathique Sonia, qui a dû se résigner à redonner son tablier et quitter les lieux avec son petit baluchon d'amour en début de semaine. « L'amour, je crois que tout le monde ici sait à quel point tu en as, mais à certains moments, ce n'est pas un ingrédient qui est significatif », lui indiquait Picard.

« J'ai le coeur qui saigne », commentait la candidate du Saguenay.

Chose certaine, la compétition est installée et le résultat est plus que prenant pour les adeptes, qui ne pourront en démordre jusqu'à la fin de la saison.

La compétition MasterChef Québec est présentée du lundi au jeudi à 19 h 30 sur les ondes de TVA.