Marina Orsini à la barre d'un documentaire qui plaira aux nostalgiques

Au tournant des années 90, la télé québécois vibrait au rythme des épisodes des Filles de Caleb. Véritable série-événement, l'oeuvre télévisée, inspirée du roman du même nom d'Arlette Cousture, figure encore à ce jour au palmarès des émissions les plus populaires et chères au coeur des Québécois.

C'est dans cette optique que Marina Orsini, qui incarnait Émilie Bordeleau dans la série, proposera plus tard cet automne un documentaire qui retracera l'histoire de cette saga emblématique. Dans Les filles de Caleb : l'histoire d'une passion, Marina profitera de l'occasion pour se remémorer les tournages de l'émission, et décrira l'impact que la série a eu sur la télé d'ici.

Pour mener à terme ce projet, Marina partagera des extraits mémorables, en compagnie des comédiens ayant contribué à bâtir la renommée de la série. On peut en outre s'attendre à y voir Roy Dupuis, Pierre Curzi ou encore Véronique Le Flaguais. Plus de 35 ans après la parution initiale de la série conçue à l'origine par les réalisateurs Jean Beaudin et Fernand Dansereau, ce documentaire plaira assurément aux nostalgiques, qui ont été aux premières loges du succès des Filles de Caleb.

L'émission spéciale sera présentée sur les ondes d'ICI Télé le 9 décembre prochain à 20 h. Une rediffusion sera proposée le 21 décembre à 19 h sur ICI ARTV.

