Marie-Mai décroche un rôle dans une série de fiction

CRAVE confirme aujourd'hui une troisième saison pour la série anglophone Shoresy. De ce fait, on apprend que Marie-Mai y a décroché un rôle.

En effet, l'artiste interprètera une vedette québécoise de renom, propriétaire de l'équipe de hockey Les Rapides de Rawdon.

Vous pouvez d'ailleurs voir la première image dans l'entête.

Mettant en vedette et créé par Jared Keeso, Shoresy est produite par New Metric Media en association avec Play Fun Games. La série raconte l’histoire de Shoresy (Keeso), le personnage favori des fans, qui n’a pas la langue dans sa poche et qui aime sa mère, ainsi que son équipe des Sudbury Blueberry Bulldogs de l'Organisation de hockey sénior du nord de l'Ontario (NOSHO), qui tente de poursuivre sa quête de ne plus jamais perdre une partie.

Dans la troisième saison, Shoresy et les Sudbury Blueberry Bulldogs participent au Tournoi national sénior, affrontant des équipes de tout le Canada, comme les Charlottetown Reds, les Brooks Barrelmen, les Vaughan Canadesi et les SOO Hunt.

La série sera offerte dès le 24 mai en anglais sur CRAVE et plus tard cet été en français.

Plus précisément, pour la première semaine, deux nouveaux épisodes sur un total de six seront lancés sur Crave. Par la suite, un nouvel épisode sera déposé chaque vendredi suivant.

Rappelons que Marie-Mai tenait la vedette du film Testament de Denys Arcand au printemps dernier, un rôle qui lui a permis de démontrer ses talents d'actrice.

Notons que Marie-Mai fera également partie des juges dans l'adaptation québécoise du format Got Talent, qui a déjà des versions originales dans 73 pays. Découvrez-en plus sur les juges choisis ici.

Si l'on combine avec la prochaine saison de Big Brother Célébrités, qui répondra à une demande répétée des fans, on peut dire que Marie-Mai ne chômera pas dans la prochaine année, elle qui doit également lancer un nouvel album.