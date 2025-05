Marie-Claude Barrette revient sur un accident de voiture survenu lors d’un tournage de Sucré salé

Mercredi soir, en direct, Marie-Claude Barrette recevait Patrice Bélanger sur le plateau de Bonsoir bonsoir.

Alors qu'elle revenait sur l'accident de Kathrine à Survivor Québec et le calme dont l'animateur avait fait preuve lors de l'évènement, elle a rappelé avoir vécu une situation semblable avec lui alors qu'il animait Sucré salé.

« On était dans une voiture décapotable ensemble, en plein tournage, et on a eu un accident de voiture. »

J'ai arrêté de respirer. Et c'est ta voix [...] qui a fait en sorte que je n'ai pas perdu connaissance. J'ai pu tasser la voiture et attendre les médics.

Elle ajoute : « Mais t'as quelque chose, Patrice, au niveau de ton empathie. Tsé, d'être dans un état de panique intérieure, de dire "ok, je ne respire plus, qu'est-ce qui va m'arriver ?" et d'entendre ta voix, de se concentrer et faire en sorte qu'il y a un chemin, qu'on est capables d'attendre. Et Kathrine, c'est ce qu'elle t'a dit aussi. »

Visiblement, l'animateur de Survivor Québec ne s'attendait pas du tout à revivre ce souvenir douloureux mercredi soir. « Ça m'émeut beaucoup, beaucoup, pour vrai, parce que je n'ai même pas mon RCR dans la vie. Ça m'a rappelé à quel point j'en aurais peut-être besoin dans le contexte de Survivor, dans le contexte de la vie de tous les jours, en fait. Et de savoir que je puisse peut-être t'avoir permis d'atteindre un niveau de calme, pour avoir un fil de respiration. Je n'oublierai jamais ce moment. »

Marie-Claude réitère ses compliments. « C'est important qu'on le dise, parce que tu sais, quand ça arrive, il y en a qui vont fuir, qui vont agir ou figer. Dans ton cas, tu agis quand il se passe quelque chose. »

