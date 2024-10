Marc Labrèche et sa fille partagent un moment de folie à Je viens vers toi

La douce folie de Marc Labrèche fait partie des choses qui égayent notre quotidien et notre télévision. Dans Je viens vers toi, l'animateur a su bien s'entourer et s'offrir un cadre dans lequel il peut laisser aller librement ses réflexions, son imagination et son humour parfois débridé.

Au sein de ses collaborateurs, on retrouve sa fille, Léane Labrèche-Dor, qui le visite régulièrement.

C'est le cas ce mardi, alors que celle-si se retrouve entourée de Matthieu Pepper, Jean-Thomas Jobin et de l'invité Dave Morissette.

Marc Labrèche la présente ainsi : « Moi-même je n'étais pas au courant, c'est les recherchistes de l'émission qui viennent de me l'apprendre... je ne suis pas ton jeune frère, JE SUIS TON PÈRE. »

Marc se cache ensuite la tête sous le bureau et en ressort avec du mascara coulé jusqu'au menton. L'effet est total!

Le chakra Matthieu Pepper casse d'ailleurs de rire devant les pitreries de l'hôte de la soirée, tandis que Jean-Thomas Jobin s'exclame « c'est tellement colon »!

Pendant tout ce temps, Léane tente de garder son sérieux, mais on la sent particulièrement fragile.

Voyez l'extrait dans la vidéo ci-dessous.

Je viens vers toi se poursuit les lundis et mardis à 21 h sur les ondes de Noovo.