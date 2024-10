Marc Labrèche envoie une nouvelle pierre à Dany Turcotte en présence de Guy A. Lepage

Lundi, Guy A. Lepage visitait le plateau de Je viens vers toi.

Pour l'occasion, Marc Labrèche a présenté à son invité une vidéo dans laquelle il imitait Dany Turcotte et revenait sur le passage de ce dernier, très médiatisé, à Tout le monde en parle il y a quelques semaines.

« Pourquoi laver ton linge sale dans le sou-sol quand tu peux le faire à la télévision publique? Fait que... Salut Guy! »

Je voulais revenir sur notre discussion qu'on a eue à Tout le Monde en parle parce qu'il y a des choses que j'ai pas pu exprimer, entre autres parce que personne de l'équipe est venu me voir, moi, après l'émission, pour me dire : "Y'a-tu d'autres affaires plates que t'as envie de nous garrocher en nombre en ondes à heure de grande écoute, Dany?"

« Y'a personne, personne qui a fait ça », réitère-t-il.

« J'trouve ça plate parce que j't'aurais dit, Guy, que j'trouve ça bien ordinaire que vous ne commenciez pas chaque émission du dimanche en m'appelant pour me demander : 'Comment ça va, Dany?" J'pense que ça, ça serait la moindre des choses. »

Il ajoute en terminant : « En tout cas, Guy, appelle-moi, j'ai une couple d'autres p'tites crottes sur le coeur, j'en aurais juste pour une heure ou deux, là, si tu pouvais juste dire aux téléspectateurs de Marc, aussi, là, à la fin, d'acheter mon livre, ça serait pas mal élégant. »

Comme il y a environ deux semaines entre les tournages de Je viens vers toi et leur diffusion, on peut s'imaginer que la production a dû se retourner rapidement afin de faire ce sketch on ne peut plus pimenté.

Mentionnons que, plus tard dans l'émission, lorsque la chakra Maude Landry a demandé aux gens autour de la table de Je viens vers toi combien ils avaient d'amis, Guy A. Lepage s'est empressé de répondre : « Moi, j'en ai perdu un récemment », faisant évidemment référence à sa relation avec Dany Turcotte.

Voyez une image du Dany Turcotte de Marc Labrèche ci-dessous.