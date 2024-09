Marc Labrèche enfin de retour avec notre pilule du bonheur, Je viens vers toi!

Après quelques mois de pause estivale, qu'il fait bon de retrouver Marc Labrèche et toute son exultante équipe de chakras pour une deuxième (ou troisième) saison de Je viens vers toi! Fidèle à ses habitudes stellaires, le gourou de la soirée nous offre des moments délectables, entre rires, réflexions et curiosités. Impossible pour nous de ne pas voir Je viens vers toi comme « notre pilule du bonheur », un divertissement complet qui nous laisse avec un sourire aux lèvres et une ritournelle réjouissante dans la tête.

Ce lundi, l'animateur nous accorde un formidable moment de danse pour lancer sa saison, comme lui seul peut le faire. Quel bonheur insaisissable que de le voir se déhancher au son de sa chanson thème, véritable ver d'oreille toujours aussi bien lancé par le shagadelic band! On sent une telle complicité entre l'animateur et ses musiciens, tout comme c'est aussi le cas avec les formidables chakras.

Ce lundi, Marie-Mai lance la saison de Je viens vers toi, s'imposant comme une formidable invitée, à la répartie phénoménale. Future chakra? Nous votons pour ça! Il sera évidemment question de sa carrière, de sa vision du métier, mais aussi sa participation comme juge à Quel talent! et de ses amours. La chanteuse vous réserve aussi une performance enflammée et surprenante en fin de parcours. On peut toujours compter sur Marie-Mai pour donner son 200 % dans tout ce qu'elle fait!

À celle-ci s'ajoute la nouvelle chakra Anne Dorval, dont la complicité est légendaire avec son ami de toujours, Marc Labrèche. Pourrait-on espérer voir quelques sketchs avec ces deux-là au cours de la saison? On lance le tout dans l'univers, avec une prière, les doigts croisés en touchant du bois!

Matthieu Pepper et Mickaël Gouin sont aussi autour de la table ce lundi, pour aborder des sujets plutôt pertinents. En parlant des voix dans notre tête, Matthieu Pepper vous fera rire autant qu'il vous fera réfléchir, c'est promis.

La semaine se poursuit mardi avec l'invité Louis Morissette, qui sera accompagné des nouveaux chakras Jean-Luc Mongrain et Stéphane Rousseau, ainsi que de la délicieuse Pascale Renaud-Hébert. Dire que ça promet serait un euphémisme!

Comme les lundis et mardis sont les journées les plus « hot » de la rentrée télévisuelle automnale, nous vous conseillons l'utilisation à propos de votre enregistreur, pour ne rien manquer de la douce folie de Marc Labrèche et ses amis, qui nous en mettront assurément plein la vie toute la saison. Se priver de ce grand bonheur se qualifierait comme une injustice...

Laissons le grand maestro de la soirée vous expliquer, avec toute sa verve et sa fantaisie, pourquoi il faut regarder Je viens vers toi. La vidéo amusante est ci-dessous.

Je viens vers toi est présenté les lundis et mardis à 21 h sur les ondes de Noovo. L'émission est aussi disponible en rattrapage sur Noovo.ca.