Marc Beaupré quittera-t-il STAT?

Cette semaine dans STAT, Steve Jolicoeur (Marc Beaupré) a été rencontré par l'Ordre des médecins. Le chirurgien a plusieurs bévues à son dossier qui pourraient lui coûter cher. Il a opéré deux patients dans deux salles différentes en même temps, a travaillé trois jours de suite sans dormir et est intervenu médicalement auprès d'une patiente alors qu'il était en arrêt de travail pour des raisons de santé.

Est-ce que l'Ordre des médecins ira jusqu'à retirer le droit de pratique de Steve en raison de ces impairs? C'est ce que bien des téléspectateurs craignent en ce moment.

Il faut se rappeler que Steve Jolicoeur est arrivé dans le portrait alors qu'Isabelle (Genevieve Schmidt) avait accepté un poste à l'étranger. Dans la réalité, la comédienne a dû s'absenter de la quotidienne pour tourner dans le film Les belles-soeurs de René Richard Cyr. On a vu le même phénomène se produire récemment avec Anne-Élisabeth Bossé dans Indéfendable. Une autre actrice est d'ailleurs venue prendre la relève à TVA aussi.

Ce qu'on sait actuellement sur Steve Jolicoeur c'est qu'il sera encore à Saint-Vincent pour deux semaines assurément. Le syndic demandera de le revoir et Pascal sera mis au courant du dossier de Steve et le convoquera dans son bureau (cet épisode sera diffusé le jour de la Saint-Valentin). On sait aussi que Steve demandera à consulter Philippe. Rappelons-nous que nous avons appris cette semaine que le chirurgien est bipolaire, une confidence qu'il a faite à Delphine (Virginie Ranger-Beauregard) lors d'un souper au restaurant.

Si on avait à gager sur le départ ou non de Marc Beaupré dans STAT, on pencherait vers le non. Un médecin de plus permet à l'autrice de développer des intrigues plus riches et variées ainsi qu'à octroyer des semaines de repos plus fréquentes aux autres acteurs principaux. Les téléspectateurs se sont attachés à Steve et ne veulent pas le voir quitter. Marc Beaupré ne semble pas non plus avoir d'autres engagements professionnels, que ce soit à la télé, au cinéma ou au théâtre.

On croise nos doigts pour ne pas devoir dire au revoir à ce comédien et ce personnage qu'on aime tant! 🤞

