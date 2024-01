Mercredi, on a appris que le personnage de Marie-Anne Desjardins dans Indéfendable allait passer quelque temps dans un centre de santé au Costa Rica pour se reposer après avoir fait une deuxième fausse couche, qui l'a malmenée physiquement et, surtout, psychologiquement. L'avocate disait à son conjoint Maxime (Mathieu Baron) avoir besoin d'« une pause de toute ». La comédienne Anne-Élisabeth Bossé quittera-t-elle la série pour longtemps et pourquoi?

Nous nous sommes posé les mêmes questions avec une autre actrice dans une autre quotidienne récemment. En effet, quand Isabelle (Geneviève Schmidt) a quitté STAT pour aller travailler à l'étranger, les téléspectateurs étaient inquiets de ne plus la revoir et se questionnaient sur le pourquoi du comment.

Ce qui est le plus amusant dans tout cela, c'est que c'est fort probablement pour la même raison que Geneviève Schmidt qu'Anne-Élisabeth Bossé quitte aujourd'hui Indéfendable. Cette dernière a tourné cet automne dans le même film que sa collègue de STAT, Les belles-soeurs. Elles n'ont tout simplement pas quitté nos écrans au même moment puisque les tournages des deux productions ne se font pas en même temps. Il y a un décalage de quelques semaines entre la diffusion et les tournages de STAT alors que pour Indéfendable, ça se compte en mois.

L'arrivée de la nouvelle avocate, Kim Nolin (Julie Trépanier), n'est certainement pas étrangère au fait qu'Anne-Élisabeth Bossé devait s'absenter pour quelque temps. Nous avons vu la même chose se produire dans STAT alors que Steve Jolicoeur (Marc Beaupré) est débarqué dans l'hôpital au même moment où Geneviève Schmidt quittait le studio.

On sait qu'Anne-Élisabeth Bossé était là lors des tournages des derniers épisodes de la saison, comme elle apparaissait sur les photos partagées sur les réseaux sociaux. De plus, elle a mentionné au micro de Véronique et les Fantastiques avoir eu des scènes à jouer en novembre. Ainsi, le mois qu'elle a dit s'absenter dans l'épisode de mercredi est certainement exact.

Précisons que, dans la comédie Les belles-soeurs, Anne-Élisabeth Bossé incarnera Rose Ouimet, la soeur de Germaine Lauzon, jouée par Geneviève Schmidt. Toute est dans toute!

L'adaptation de la pièce de Michel Tremblay est réalisée et écrite par René Richard Cyr. On vous invite à découvrir un extrait des Belles-Soeurs avec les deux comédiennes chouchous ici.