Fabien Cloutier dans STAT? Un lapsus retient l'attention du public

Ça sent le début d'une nouvelle histoire d'amour dans STAT... Du moins, c'est ce qu'espèrent nombre de téléspectateurs après l'épisode de ce mercredi. Delphine (Virginie Ranger Beauregard) relançait finalement le docteur Steve Jolicoeur (Marc Beaupré) en lui proposant de partager un repas au restaurant.

Le chirurgien était dans tous ses états, comme il venait de recevoir la visite de l'ordre des médecins. Lors de leur tête-à-tête, Delphine l'a interrogé concernant la première visite des syndics. Même si cette histoire s'est plutôt bien terminée, la travailleuse sociale cherchait à comprendre comment ils avaient su que Philippe n'avait pas été celui qui avait sauvé la patiente dans l'ascenseur, qu'il s'agissait plutôt de Fabien Proulx (Hugo B. Lefort)... Mais la comédienne Virginie Ranger Beauregard a plutôt dit « Fabien Cloutier »! Oui, oui, comme dans Léo, LOL : qui rira le dernier ? et Là pour rester. Un lapsus qui est passé sous le radar de notre côté à l'écoute, mais que les spectateurs ont soulevé abondamment dans les commentaires sur les médias sociaux, taquinant la production pour ce malencontreux quiproquo. En effet, nous ignorions que le comédien et humoriste Fabien Cloutier avait joué dans STAT!

Blague à part, cette cocasse confusion ne nous a pas empêchés de nous concentrer sur le jeu des comédiens, qui forment un duo talentueux à l'écran, avec une dynamique de jeu très juste et sincère. L'heure était par ailleurs aux confidences et la scène s'est avérée très révélatrice. En lui avouant que, oui, il avait dénoncé le secret du psychiatre à l'ordre dans un élan de colère, nous apprenions par la bande que Steve a un diagnostic de bipolarité. C'est la première fois que le médecin se livre de façon si personnelle dans la série.

Soucieuse de lui offrir une part égale de vulnérabilité, en sortant du restaurant, Delphine lui a confié la vérité sur sa fragilité face à sa maladie cardiaque à cause de laquelle elle doit renoncer à son rêve de maternité, puis face à son trouble alimentaire. L'ensemble de l'échange s'est déroulé dans une belle complicité qui n'est pas, elle non plus, passée inaperçue aux yeux des fans de l'émission.

Comme quoi, même les meilleurs font des erreurs!

À lire aussi : Les réactions ont été nombreuses face à ce passage poignant de STAT. La rencontre de Stéphane Rousseau et Kathia Rock fait des étincelles.

STAT, du lundi au jeudi, 19 h sur les ondes de Radio-Canada et TOU.TV