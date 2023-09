Marc-André Grondin parle de sa fille pour la première fois en entrevue

Ce jeudi à 1res fois, Véronique Cloutier recevait sur son plateau France d'Amour et Marc-André Grondin. Au menu : plusieurs moments touchants impliquant notamment les familles des deux invités.

Après avoir vu des documents d'archives le mettant en vedette avec son défunt papa, Denis Grondin, le comédien a eu l'occasion d'aborder sa propre paternité.

Nous apprenions tout récemment, de la bouche de son amoureuse Sarah-Jeanne Labrosse dans son émission de rénovation, que Marc-André est le papa d'une petite fille de six ans.

À Véronique Cloutier, il a confirmé que ce n'était pas un secret, mais qu'il n'avait simplement jamais abordé la question en entrevue : « Jusqu'à récemment à cause de la Covid, j'allais à Osheaga et je l'avais sur les épaules tout le week-end. Je n'en parle pas dans les entrevues, parce que généralement je ne parle pas beaucoup de ma vie privée, mais je me suis toujours dit, si on me pose la question, je ne vais pas le cacher. Jusqu'à récemment, personne ne le savait. Même encore ce soir je pense bien... »

Nous avons eu l'occasion d'entendre la voix de la petite quelques minutes plus tard, alors qu'elle présentait une chanson qu'elle et son père aiment beaucoup, « Don't Star Now » de Dua Lipa. La petite indiquait qu'elle aimait beaucoup voir son papa danser sur cette chanson et qu'elle le trouvait bien drôle. Tellement mignon!

Dans le clip ci-dessous, écoutez Marc-André Grondin, alors qu'il n'avait qu'un an, échanger avec son père.