Louise Sigouin en larmes dans le prochain épisode de Si on s'aimait célébrités

Les téléspectateurs ont pu découvrir, cette semaine, le premier épisode de Si on s'aimait célébrités, une nouvelle itération de la téléréalité dans laquelle on retrouve quatre audacieuses célébrités qui ont accepté de participer à l'aventure pour en apprendre plus sur le parcours amoureux. Ce premier épisode, franchement bien ficelé, n'a pas manqué de faire réagir les téléspectateurs, qui se sont exprimés en grand nombre sur les réseaux sociaux. L'épisode de la semaine prochaine ne fera pas exception...

Dans celui-ci, vous verrez un grand moment d'émotion entre Louise Sigouin et Maxence Garneau, qui se présente comme queer, alors que celui-ci replongera dans son passé, marqué par son propre coming-out et sa relation délicate avec son père. Le sujet touche personnellement Louise Sigouin, qui a visiblement été franchement émue par les propos de Maxence, par sa grande candeur et sa générosité à partager son vécu.

Croyez-nous, vous ne voulez pas manquer ce moment magnifique de télévision!

À ce propos, Maxence nous dit : « J'ai eu beaucoup de moments, comme dans l'épisode 2, où je parle de mon changement, mon coming-out, et que Louise me nomme que je dois le faire pour les autres aussi, pour les futures générations. Ça m'a touché. Ça rejoignait aussi pourquoi j'avais envie de le faire. Quand j'étais jeune, je manquais de modèles. Je ne savais pas à qui m'identifier quand j'écoutais la télé. C'est sûr qu'il y a ce désir de représentativité dans cette démarche. »

De son côté, Louise Sigouin nous dit : « Oui, c'est sûr que ça me touche personnellement, mais ce qui me touche et qui me fait pleurer de saison en saison, c'est toujours la même chose, c'est à quel point le courage ne laisse personne indifférent. Et quand je suis témoin que les gens sont courageux, parce qu'ils sortent des standards, de la normalité, en fait, ça me touche directement. »

« Tu vas aider des générations à venir. » - Louise Sigouin

C'est à voir la semaine prochaine dans Si on s'aimait célébrités, les lundis à 20 h sur les ondes de TVA.

