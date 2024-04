Louise Sigouin a-t-elle craint la fin de Si on s'aimait?

La plus récente polémique avec Guillaume Lemay-Thivierge a mis certaines de ses émissions sur la sellette. L'une a été annulée, l'autre a dû se trouver un nouvel animateur.

Il y a eu quelques jours de flottement où nous avons douté que Si on s'aimait encore reviendrait bel et bien en ondes.

Comme nous avons récemment jasé avec la sympathique Louise Sigouin, en vue de la diffusion de la saison 2 lundi prochain, nous lui avons demandé si elle avait été inquiète pour l'avenir de l'émission dans tout ce branle-bas de combat.

« Je n'ai pas réfléchi parce que je n'ai pas d'opinion. Je suis là quand on m'appelle, on me dit qu'il y a une prochaine saison qui arrive. Pour moi, ça fait partie de mon quotidien, mais la réalité, c'est plus ma pratique privée. Je garde toujours un équilibre. C'est sûr qu'il y a une partie de moi qui travaille en public, mais mon quotidien, c'est encore de servir ma clientèle avec qui je suis depuis des années. Je ne suis pas vraiment à l'affût de tout ce qui se passe, comment ça se renouvelle, qui fait quoi, qui dit quoi. Il m'appelle et je dis présente », nous indique-t-elle.

Elle précise tout de même avoir, évidemment, un attachement particulier au projet de TVA. « Je suis attachée aux impacts de ce projet-là. C'était mon souhait secret quand j'ai dit oui pour y participer. C'était de créer un concept télé qui est divertissant, nourrissant, enrichissant, qui se veut éducatif en fait. Mais tous les jours, j'accueille ce projet-là et je souhaite sa longévité parce que les gens me témoignent à quel point ça leur fait du bien, à quel point ils ont compris des choses qui leur ont permis d'être un peu plus en paix, en pardon avec des épisodes de leur vie. Ça a des impacts vraiment importants. Je me dis que c'est ça le moteur du projet. »

Louise Sigouin aime quand les gens viennent la voir ou lui écrivent pour lui parler des impacts, grands ou petits, de Si on s'aimait dans leur propre vie. « Ça me fait tellement plaisir. C'était ça le but, que ça résonne dans les foyers, que ça permette à des gens de réfléchir, de s'améliorer, de comprendre les choses. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas tout le monde qui va consulter. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de le faire. Ce n'est pas tout le monde qui a accès non plus à ce genre de service là. Ça a un impact large, et ça, pour moi, c'est ce qui me touche le plus. »

Si on s'aimait encore sera de retour à TVA du lundi au jeudi à 19 h dès le 29 avril.

