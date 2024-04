Dans la première bande-annonce de Si on s'aimait encore (que vous pouvez voir dans cet article), Louise Sigouin craque face à un participant.

Alors que Gino, en couple depuis 4 ans avec Christelle, éclate en sanglots, l'experte en accompagnement relationnel lui dit, la voix tremblotante : « Tu as eu peur en s'il vous plaît de perdre ce qu'il y a de plus précieux pour toi. Reste debout! ».

Nous avons eu la chance de nous entretenir avec la seule et unique Louise Sigouin en vue du début de la deuxième saison de Si on s'aimait encore et nous l'avons interrogée sur cette fragilité qu'on pouvait ressentir dans la bande-annonce.

« Les fois où ça m'est arrivé, parce que ça m'arrive et je me laisse le droit de le vivre, c'est toujours face au courage d'un individu qui a traversé le noeud, l'enjeu, le défi et qui arrive à dire oui à l'invitation de faire les choses différemment, ça me touche profondément. C'est ça qui me fait craquer dans la vie », explique-t-elle.

Elle avoue sans gêne son admiration pour les participants de l'émission. « Je suis toujours très touchée par le courage des gens, et ça, ça en est une belle preuve. Par amour, par souci de sauver leur relation et leur petite famille, ils mettent toutes les informations nécessaires pour qu'on puisse les accompagner adéquatement dans leurs démarches. » Mentionnons que des thèmes délicats seront abordés cette année, dont l'infidélité et la santé mentale.

Les réseaux sociaux sont généralement impitoyables envers les candidats de téléréalité et Si on s'aimait ne fait pas exception à la règle, au contraire. L'experte en accompagnement relationnel nous rassure : les participants peuvent être accompagnés par un psychologue après l'émission s'ils en font la demande.

« Ils sont aussi très conscients parce que, contrairement aux premières émissions qu'on faisait où les gens ne savaient pas trop, souvent, ils ont vu la première saison de Si on s'aimait encore, donc, la plupart d'entre eux sont très conscients qu'ils risquent de s'exposer », nous précise Louise Sigouin. « Mais, leur souhait de rétablir, de renouer, d'avoir une vie amoureuse épanouissante est plus fort que ce que ça peut susciter comme bruit autour quand on fait partie d'un projet comme celui-là. »

La 2e saison de Si on s'aimait encore est diffusée du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.