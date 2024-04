Louise Sigouin craque dans la bande-annonce fracassante de Si on s'aimait encore

La bande-annonce de la deuxième saison de Si on s'aimait encore vient d'être dévoilée.

Dans celle-ci, on peut découvrir quatre nouveaux couples qui s'entredéchirent.

Il y a quelques déclarations assez fracassantes, dont cet homme qui avoue froidement avoir couché avec la meilleure amie de sa conjointe.

« Je ne ferai pas en semblant que ça va bien, ça ne va pas bien », déclare une jeune femme au bout du rouleau dans le bureau de Louise Sigouin.

Même l'experte en accompagnement craque dans cette bande-annonce où toutes les émotions se bousculent. On peut l'entendre dire, la voix éraillée : « Tu as eu peur en s'il vous plaît de perdre ce qu'il y a de plus précieux pour toi, restes debout! »

À noter aussi qu'il semble y avoir une bonne diversité d'âges dans le choix des couples de cette seconde mouture.

Découvrez cette première bande-annonce fort convaincante ci-dessous.

Si on s’aimait encore, dès le 29 avril, lundi au jeudi à 19 h à TVA et TVA+.