Découvrez le nouvel animateur de Chanteurs masqués

Dans la foulée de la controverse ayant coûté à Guillaume Lemay-Thivierge son poste à l'animation de l'émission Chanteurs Masqués, TVA Nouvelles dévoile maintenant son successeur.

Après que tout un chacun y ait été de ses hypothèses, le choix final apparaît à la fois logique et approprié.

C'est finalement Sébastien Benoît qui animera la compétition musicale à compter de l'automne.

Évidemment, la réputation de Sébastien Benoît à l'animation n'est plus à faire, alors que celui-ci cumule les mandats depuis de nombreuses années. Nous pouvons le voir actuellement à la barre de La poule aux oeufs d'or ainsi que Coups de food, deux émissions proposées du côté de chaînes appartenant à Québecor.

Sébastien viendra donc donner la réplique aux juges-enquêteurs Anouk Meunier, Stéphane Rousseau et la nouvelle recrue, annoncée récemment.

« Je flotte, je suis absolument content de cette confiance renouvelée envers moi. Je suis fier et excité qu’on me donne les commandes de l’émission la plus écoutée au Canada, toutes langues confondues. Je suis honoré », a indiqué Sébastien Benoit en entrevue avec l’Agence QMI, lundi.

Les tournages doivent commencer très bientôt.

Rappelons que la participation de Sam Breton reste à confirmer, lui qui s'est momentanément retiré de la vie publique pour prendre soin de sa santé.