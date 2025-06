Louis a dépensé une partie de son prix à Masterchef Junior Québec : voici ce qu'il s'est acheté

Louis a été éliminé de la compétition de Masterchef Junior Québec ce jeudi.

Alors que certains enfants ont trouvé leur éviction assez difficile, Louis a su garder la tête haute. « C'était surtout un moment de fierté pour moi parce que j'ai eu un super beau parcours. »

D'ailleurs, la maman de Louis rassurait les fans sur les réseaux sociaux après la diffusion de l'émission jeudi. Les détails ici.

Comme tous les candidats éliminés, Louis a quitté la cuisine avec un certificat cadeau de 750 $ chez Tanguay. Ce dernier n'a pas dépensé l'entièreté de son prix encore, mais il s'est quand même procuré un appareil très populaire chez les petits cuisiniers Masterchef, soit une machine à slush. Victor, éliminé la semaine dernière, a d'ailleurs fait le même achat en plus d'un autre article, un peu encombrant. Apprenez-en plus ici.

Contrairement à son ami Victor, qui a une bonne idée du métier qu'il souhaite exercer dans la vie (voyez lequel ici), Louis n'a pas d'opinion arrêtée sur la question pour le moment. « Je ne sais pas exactement si je veux aller dans la cuisine, mais c'est sûr que je vais garder ça comme une passion. Avec Masterchef, je me suis ouvert plein de portes », indique le petit bout-en-train.

La professeure de Louis présentait les épisodes de Masterchef Junior Québec en classe. « C'est vraiment un moment que j'aimais beaucoup. Ma classe, elle a tout de suite embarqué dans la compétition, même si les élèves ne regardent pas souvent des émissions de cuisine. »

De son côté, Louis est un vrai fan d'émissions culinaires. « C'est ce que je regarde le matin », indique le jeune homme dont aucun membre de la famille n'évolue dans le monde de la restauration.

Le défi le plus difficile pour Louis a été les macarons. « Je n'avais pas trop de recettes sur quoi me baser. Je les ai un peu gâchés, mais je me suis quand même beaucoup amusé », précise-t-il.

Notons qu'il ne reste plus que cinq candidats dans la course, soit Laurence, Harrison, Laurie, Zoé et Xavier. Deux d'entre eux seront éliminés lundi soir et c'est mardi que débutera la grande finale. Les trois finalistes devront cuisiner un repas trois services et tenter d’impressionner Martin, Stefano et le juge invité Chuck Hughes.

Ne manquez pas les quatre derniers épisodes de Masterchef Junior Québec de lundi à jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.